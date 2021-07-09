Плановые отключения в Мурманске на 9 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 июля.

Ремонт теплосетей и ТЦ:

с 29 июня до выполнения 12 июля - плановый ремонт Центральной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 534 дома;

с 6 июля до выполнения 19 июля - плановый ремонт котельной Северная (АО «МЭС») – 492 дома.

Испытания теплосети:

с 7 июля до выполнения 9 июля - испытания теплосети на тепловые потери от ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») – 67 домов.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Книповича, 21; ул. Новое Плато, 7; ул. Свердлова, 14 корп. 1;

10.00 – 16.00 - ул. Гагарина, 47 корп. 1.

От электроснабжения:

1.00 – 06.00 – просп. Кольский, 95, 97 корп. 1, 97 корп. 2, 97 корп. 3, 97 корп. 4; ул. Баумана, 3;

13.00 – 14.00 - ул. Шолохова, 50.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.