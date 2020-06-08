Плановые отключения в Мурманске на 9 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 июня.
Опрессовка тепловых сетей:
с 9 июня до выполнения 11 июня - опрессовка от тепловой сети котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов;
с 9 июня до выполнения 15 июня - опрессовка от тепловой сети Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома.
Ремонт котельной:
с 9 июня до выполнения 22 июня - полная остановка котельной ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 12 домов.
Испытания тепловых сетей:
с 8 июня до выполнения 11 июня - испытания тепловых сетей котельной «Роста» (АО «МЭС») – 114 домов.
От горячего водоснабжения:
с 15.00 8 июня до выполнения работ 16 июня - ул. Бабикова, 1.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Буркова, 39.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Хлобыстова, 23.
От газоснабжения:
с 9 июня - до выполнения работ 10 июня - ул. Молодёжная (р-он. Росляково), 15;
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 41; ул. Гвардейская, 1/15; ул. Инженерная, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.