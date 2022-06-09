Плановые отключения в Мурманске на 9 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

с 6 июня до выполнения 9 июня – опрессовка теплосети ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 65 домов;

с 7 июня до выполнения 14 июня – опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») – 575 домов;

с 8 июня до выполнения 10 июня – опрессовка теплосети котельной ТЦ «Росляково-1» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 41 дом.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Аскольдовцев, 25, 25 корп. 1, 25 корп. 3, 35 корп. 1, 37.

От холодного водоснабжения:

18.00 – 19.00 - ул. Адмирала Лобова, 55, 57.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Молодежная (жилой район Росляково), 13;

10.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 4 корп. 2.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 – просп. Ленина, 28/11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.