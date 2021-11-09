Плановые отключения в Мурманске на 9 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Нахимова, 30; ул. Сафонова, 39.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 8 ноября до 16.00 10 ноября - ул. Бабикова, 11, 12;

с 11.00 8 ноября до выполнения работ 9 ноября – просп. Ленина, 17.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Достоевского, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.