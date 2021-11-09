Мурманская область. Арктика (16+)09.11.21 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 9 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Нахимова, 30; ул. Сафонова, 39.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 8 ноября до 16.00 10 ноября - ул. Бабикова, 11, 12;
с 11.00 8 ноября до выполнения работ 9 ноября – просп. Ленина, 17.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Достоевского, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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