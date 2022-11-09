Плановые отключения в Мурманске на 9 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 – до выполнения работ - ул. Карла Либкнехта, 11а; ул. Октябрьская, 10, 12, 14, 8.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Халатина, 8, 11, 11а;

10.00 – 16.00 - просп. Ленина, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.