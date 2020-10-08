Плановые отключения в Мурманске на 9 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 октября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 8 октября до 17.00 9 октября - ул. Зои Космодемьянской, 2, 4, 6;
с 10.00 8 октября до 13.00 12 октября - бульвар Театральный, 7.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 – пр-д. Капитана Тарана, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
9.00 – 19.00 - ул. Крупской, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Генерала Фролова, 5; ул. Полухина, 12б; ул. Полярные Зори, 31 корп.2; ул. Александрова, 8, 16; ул. Гаджиева, 9, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.