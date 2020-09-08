Плановые отключения в Мурманске на 9 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 9 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 9 сентября до выполнения работ - ул. Генерала Фролова, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11б, 13; ул. Полухина, 9, 9а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16б, 18, 20, 22;
09.00 – 14.00 - ул. Мира, 4 корп. 2.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 7 сенртября до выполнения работ 9 сентября – просп. Кольский, 45, 49;
с 12.30 8 сентября до выполнения работ 9сентября – просп. Кольский, 11.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 21.00 – просп. Кирова, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 -0 просп. Кольский, 47, 49; ул. Новое Плато, 16а; ул. Аскольдовцев, 17, 19; ул. Чумбарова-Лучинского, 19.
От электроснабжения:
12.00 – 16.00 - ул. Халтурина, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.