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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 9 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 8 сентября до 16.00 10 сентября - ул. Полярный Круг, 4, 5.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 15.00 – просп. Кольский, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 172а, 174 корп.1, 174 корп.2, 174 корп.3, 174 корп.4, 174 корп.5, 176 корп.1, 176 корп.2, 176 корп.3, 178, 178а, 186; ул. Шевченко, 1а, 4, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 10, 11, 11а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 22, 24, 26, 26а, 28, 32, 36, 36а; пер. Якорный, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Беринга, 1, 3.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Прибрежная, 6, 23, 25; ул. Новое Плато, 16, 16а; ул. Чумбарова-Лучинского, 18, 27; просп. Кольский, 43, 45;

10.00 — 16.00 - ул. Миронова, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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