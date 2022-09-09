Мурманская область. Арктика (16+)09.09.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 9 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 16.00 8 сентября до выполнения работ 9 сентября - ул. Октябрьская, 21;
9.00 — 16.00 - ул. Подстаницкого, 1.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 35, 41, 43, 45.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 15, 17, 18, 20.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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