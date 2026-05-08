Планы благоустройства в городе-герое Мурманске обсудили в областной Думе

Вопрос был в центре внимания участников заседания комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова.

О реализации мероприятий по развитию и благоустройству в городе-герое Мурманске депутатов проинформировала заместитель губернатора области Ольга Вовк.

Отмечалось, что все проекты развития городской среды Мурманска встроены в логику мастер-плана Мурманской агломерации, разработанного по поручению Президента РФ Владимира Путина. На основании мастер-планов трех агломераций в 2025 году были утверждены долгосрочные комплексные планы развития агломераций с конкретными мероприятиями и ответственными.

Говоря об итогах работ по благоустройству в Мурманске за 6 лет, подчеркивалось, что в рамках проекта «На Севере — твой проект» реализовано 37 инициатив — это прямой результат участия жителей в развитии своих территорий. Кроме того, за 6 лет благоустроили – 48 детских и спортивных площадок, а также 22 общественных пространства.

В 2026 году совокупный объём финансирования проектов благоустройства, в том числе в рамках народной программы «На Севере – жить!» в Мурманске превышает 2,8 миллиарда рублей.

Особое внимание – историческому центру. Вице-губернатор напомнила, что 18 апреля была открыта обновленная улица Ленинградская – первая благоустроенная пешеходная улица в Мурманске. В рамках реконструкции площади Пять Углов отлита вся скульптура в черновом бетоне, ведутся работы по устройству мощения, завершение которых планируется в 2026 году. С наступлением весны на площади Пять Углов увеличены темпы работ по обновлению общественного пространства. В текущем году начнётся преображение площади у конгресс-отеля «Меридиан». Обновленная территория превратит улицу Ленинградскую и площадь Пять Углов в единую связную систему общественных пространств. Благоустройство исторического центра затронет и тротуары центральных улиц Мурманска.

Обновление пешеходного коридора вдоль проспекта продолжает логику связанного городского центра. В рамках работ воссоздаётся историческая остановка у кафе «Юность», а также появляется новый пешеходный переход на проспекте Ленина.

Также в 2026 году в регионе планируется приступить к реконструкции памятника Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Это будет капитальная реставрация памятника, открытого в октябре 1974 года. Проект предполагает обновление конструкций с сохранением исторического облика памятника.

Продолжится поэтапная реконструкция привокзальной площади и развитие территории морского вокзала.

В планах – строительство кампуса Мурманского арктического университета, создание парка в Долине Уюта. Кроме того, 21 апреля стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства. В Мурманской области на голосование выставлены 34 территории во всех муниципалитетах. Уже проголосовали более 27 тысяч жителей. Всего с 2022 года в регионе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроено 184 общественных пространства.

Депутаты задали немало вопросов по реализации проектов, в частности, о возможности увеличения парковочных мест в центре города, реконструкции памятников. Также говорили о важности более активной работы с населением при обсуждении проектов благоустройства.

По мнению Михаила Павлова, работы по созданию комфортной среды в областном центре идут активно, очевидны всем, и люди позитивно оценивают преобразования.

Комитет принял информацию к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34271/