Планы на отпуск в 2024 году уже строят 2 из 3 россиян

Мужчин проще уговорить ходить в отпуск по графику. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны, имеющих постоянную работу.

Отпуск на 2024 год запланировали 67% россиян, излюбленным сезоном является лето (49% опрошенных), на втором месте — весна (8%), реже россияне планируют ходить в отпуск осенью (7%) и зимой (всего 3%). 10% россиян все равно, когда отдыхать, — они пойдут в отпуск по графику, составленному отделом кадров.

Планирующих летний отпуск среди женщин почти в 1,5 раза больше, чем среди мужчин (59 и 41% соответственно). 15% представителей сильного пола не имеют пожеланий по дате отпуска и ходят отдыхать по графику, облегчая таким образом работу кадровикам. Для сравнения: только 5% женщин не имеют предпочтений по времени отпуска.

Россияне до 34 лет чаще более зрелых соотечественников соглашаются на отпуск по графику (13%). Отдых летом чаще планируют опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (54%).

Респонденты с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц делились планами на летний отдых и выражали готовность пойти в отпуск по графику чаще тех, кто зарабатывает больше.

Россиянам с детьми отпуск летом или весной нужен больше, чем бездетным.