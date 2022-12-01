Заместитель губернатора Мурманской области – профильный министр Мария Гаврилова вчера в ходе рабочей поездки в Апатиты посетила объекты благоустройства.

В частности, в 2022 году в заполярном наукограде благоустроены территории, прилегающие к 23 многоквартирным домам. Там полностью заменено асфальтобетонное оборудование, бордюрный камень, установлены лавочки и урны.

Кроме того, отдельное внимание уделили проектам, созданным в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках нацпроекта в Апатитах благоустроена территория по улице Жемчужной.

Стоит отметить, что к этой территории подошли комплексно, благоустроены прилегающие дворы. Напротив, рядом со школой, появился современный скейт-парк, который установили по просьбе жителей в рамках инициативного бюджетирования.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, завершён ещё один важный для жителей проект на улице Дзержинского. Это проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Теперь у апатитчан появился современный променад с зонами отдыха для детей и взрослых, занятий спортом или тихих прогулок.

«Планы по благоустройству в Апатитах в 2022 году выполнены на 100%. Я хочу поблагодарить администрацию города Апатиты, ее сотрудники очень щепетильно подходят к реализации проектов по благоустройству, действительно по-хозяйски относятся к своему городу. Я также благодарю жителей города за то, что проявляют инициативу, активно участвуют в благоустройстве единственного заполярного наукограда и прошу бережно относиться к новым объектам. Все, что мы строим – делается исключительно для горожан», – отметила вице-губернатор – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Фото: https://gov-murman.ru