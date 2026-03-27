Планы работ по нацпроекту в 2026 году: в Мурманске обновят дороги к медицинским учреждениям

В предстоящем дорожно-строительном сезоне в областном центре продолжится реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание будет уделено ремонту объектов улично-дорожной сети, ведущих к социально значимым учреждениям, в том числе к медицинским организациям.

В Мурманске запланировано обновление участков дорог, обеспечивающих подъезд к объектам здравоохранения города.

Так, в планах на 2026 год – ремонт дороги на улице Академика Павлова. Работы пройдут на участке от кольца до улицы Радищева. Указанная дорога ведет к Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина. Протяжённость ремонта составит порядка 600 метров.

Кроме того, будут выполняться работы на объектах, ведущих к отделению городской поликлиники №4, Мурманскому многопрофильному центру имени Н.И. Пирогова и Мурманской областной детской клинической больнице. К данным объектам относится улица Юрия Гагарина на участке от проспекта Героев-североморцев до улицы Павлика Морозова. Здесь будет выполнен ремонт проезжей части, тротуаров и лестниц; - улица Павлика Морозова на участке от улицы Юрия Гагарина до улицы Свердлова, где также приведут в нормативное состояние тротуары и лестницы; - улица Юрия Гагарина (на участке до улицы Гаджиева). Общая протяжённость ремонта составит почти 2 км.

В ходе ремонтных работ будет выполняться замена асфальтобетонного покрытия, бортового камня, а также устройство тротуаров.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на произведенные работы в дальнейшем распространяются гарантийные обязательства. В случае выявленных дефектов в процессе эксплуатации, подрядная организация устраняет их за свой счёт.