Планы работ по нацпроекту в 2026 году: в Мурманске обновят дороги к медицинским учреждениям

В предстоящем дорожно-строительном сезоне в областном центре продолжится реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Особое внимание будет уделено ремонту объектов улично-дорожной сети, ведущих к социально значимым учреждениям, в том числе к медицинским организациям.  

В Мурманске запланировано обновление участков дорог, обеспечивающих подъезд к объектам здравоохранения города.  

Так, в планах на 2026 год – ремонт дороги на улице Академика Павлова. Работы пройдут на участке от кольца до улицы Радищева. Указанная дорога ведет к Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина. Протяжённость ремонта составит порядка 600 метров.  

Кроме того, будут выполняться работы на объектах, ведущих к отделению городской поликлиники №4, Мурманскому многопрофильному центру имени Н.И. Пирогова и Мурманской областной детской клинической больнице. К данным объектам относится улица Юрия Гагарина на участке от проспекта Героев-североморцев до улицы Павлика Морозова. Здесь будет выполнен ремонт проезжей части, тротуаров и лестниц; - улица Павлика Морозова на участке от улицы Юрия Гагарина до улицы Свердлова, где также приведут в нормативное состояние тротуары и лестницы; - улица Юрия Гагарина (на участке до улицы Гаджиева). Общая протяжённость ремонта составит почти 2 км.  

В ходе ремонтных работ будет выполняться замена асфальтобетонного покрытия, бортового камня, а также устройство тротуаров.  

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на произведенные работы в дальнейшем распространяются гарантийные обязательства. В случае выявленных дефектов в процессе эксплуатации, подрядная организация устраняет их за свой счёт. 

 

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
