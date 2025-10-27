Планы россиян на отпуска в 2026 году: каждый второй хочет отдыхать летом, каждый четвертый ещё не определился

К составлению графика отпусков на следующий год большинство работников уже готово. Отдыхать летом планирует каждый второй. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

64% россиян уже определили для себя, в какой сезон 2026 года они возьмут основную часть отпуска: 47% — летом, 8% — весной, 7% — осенью и лишь 2% — зимой. Каждый четвертый респондент (25%) ещё не определился с сезоном. 11% предпочитают не планировать отдых заранее, составление графика отпусков они оставляют на усмотрение эйчаров.

Россиянки предпочитают брать отпуск летом: 49% против 44% среди мужчин. Среди представителей сильного пола больше тех, кто предпочитает не планировать отпуск заранее (14% против 7% среди женщин).

Россияне старше 45 лет реже тех, кто моложе, выбирает для отдыха лето (43%) и чаще — весну (9%).

Опрошенные с зарплатой ниже средней реже планируют летний отпуск (43%) и чаще выбирают зимний (6%) по сравнению с теми, кто получает больше.

Среди россиян с детьми гораздо больше желающих отдыхать в летние месяцы, чем среди бездетных (52 и 41% соответственно).

Время проведения опроса: 15—20 октября 2025 года.