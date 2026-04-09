«Пластик» тускнеет: с ростом ставок банки сокращают лимиты по картам

Средний уровень реальных ставок по кредитным картам по итогам февраля достиг почти 50% годовых, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Как пишут «Известия», за год они выросли на 5 п.п., хотя ЦБ за то же время снизил ключевую с 21 до 15%.

«Пластик» становится всё менее выгодным для банков: многие клиенты используют только льготный период, фактически не платя проценты. Чтобы компенсировать потери, финансовые организации пересматривают условия - сокращают грейс-периоды, повышают ставки и уменьшают лимиты.

«Условия по кредиткам не располагают к спросу: ставки достигают 50% годовых, а банки вынуждены сокращать сроки беспроцентного грейс-периода. Это приводит не только к удорожанию продукта для заёмщиков, но и к ухудшению его потребительских свойств», - приводит издание слова гендиректора ОКБ Михаила Алексина.

По оценкам ЦБ РФ, в конце 2025 года около 65% операций по кредиткам приходилось именно на льготный срок, в течение которого клиент не платит проценты. Это позволяет населению покрывать текущие расходы, а свободные деньги инвестировать или хранить на вкладах.

Общая ситуация в экономике также влияет на условия по «пластику», отметил основатель «Секвойя Групп» Максим Гмыря. Доходы части населения остаются нестабильными, а финансовая дисциплина снижается, поэтому люди всё чаще используют кредитки как быстрый источник денег. Это приводит к росту просрочек и ухудшению качества портфеля банков, из-за чего они закладывают ещё большие риски в стоимость продукта.

Одновременно с ростом ставок банки сокращают лимиты по картам, отметили в ЦБ. Частично это связано с ограничениями рискованных выдач со стороны регулятора.

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
