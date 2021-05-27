В центре Мурманска вводятся ограничения движения автотранспортаСтартовала программа детского туристического кешбэка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.05.21 17:15

«Пластинку заело», или Почему опять появляются необоснованные нападки на предварительное голосование по будущим кандидатам

Чем ближе процедура всенародного предварительного голосования по конкретным кандидатам в законодательные органы власти приближается к финишной прямой, тем громче стенания и вопли  необоснованных обвинений партии «Единая Россия» в незаконности данной процедуры. Сетевые крикуны от оппозиции решили не участвовать в широкой и открытой  кампании выявления лидеров регионального и федерального уровней, а стали шельмовать ясную и понятную для большинства процедуру.

Надо отметить, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая уже несколько лет формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Начиная с 24 мая, первого дня предварительного голосования, в социальных сетях, мессенджерах стали появляются сообщения о принуждении  работников бюджетных учреждений голосовать за конкретного  кандидата предварительного голосования. Используются изначально некорректные формулировки и подмена понятий: «незаконная агитационная пропаганда», «предварительные выборы».

И это было ожидаемо, так как эта процедура проводится уже не первый год,  и она себя зарекомендовала с положительной стороны – известные, например, в регионе люди, которым северяне оказали доверие в период праймериз, в большинстве случаев побеждали и во время единого дня голосования в сентябре.

«Такого рода информационные вбросы свидетельствуют о недостаточной осведомленности их авторов в области действующего законодательства», - считает руководитель фракции «Единая Россия» в Мурманской областной Думе Владимира Мищенко. Он напомнил, что предварительное голосование — это не выборы, а отбор кандидатов для выборов. Его главная цель  — выявить истинных лидеров общественного мнения, за которых люди проголосуют осенью. 

«В соответствии с Положением участие в предварительном голосовании  строго добровольное. Как только в организационный оргкомитет поступят официальные заявления и жалобы о принуждении, они непременно будут рассмотрены. Мы готовы  детально разбираться в  каждой  ситуации, проверить факты о превышении полномочий руководителями организаций, если таковые будут выявлены», - заявил Владимир Владимирович. 

Как пояснил Владимир Мищенко, все полученные в ходе предварительного голосования данные хранятся в обезличенном виде. Определить, кто за кого отдал свой голос, невозможно. Под защитой специальных систем находится и электронный бюллетень для голосования. Каждый бланк отдавшего свой голос человека шифруется электронной цифровой подписью. Она генерируется непосредственно на личном компьютере. Организаторы её не знают и не имеют к ней доступа. Эта подпись создаётся по определенному математическому закону, который позволяет подтвердить, что электронный бюллетень настоящий. Однако узнать, кому конкретно он  принадлежит,  нельзя.

«Представители оппозиционных партий также  пытаются представить информационные  бюллетени  и листовки  о предварительном голосовании  как средство массовой информации, в частности, газету.  И, соответственно, считают возможными применение к ним всех требований Закона о СМИ», - сообщил он.

Как  уточнил Владимир Мищенко, главное отличие газеты от информационного бюллетеня или листовки - её название, на которое  выдаётся свидетельство о регистрации СМИ. Информационные же бюллетени могут выходить под разными названиями или вовсе без них.

Агитационный период  в Мурманской области ещё не наступил, предвыборная кампания не стартовала, не зарегистрирован ни один кандидат. Поэтому рассматривать выпускаемые листовки и размещаемые баннеры в качестве агитационных материалов неправомочно, резюмировал парламентарий.

А все эти  нападки и сетевые «рассуждения» на тему предварительного голосования «Единой России» — следствие бессилия оппозиции помешать правильным действиям вместо того, чтобы открыто попытаться пройти  гласный отбор в преддверии сентябрьских выборов, чтобы потом не ставить под сомнение уже и итоги народного голосования, как это было ранее.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
Подробнее«Пластинку заело», или Почему опять появляются необоснованные нападки на предварительное голосование по будущим кандидатам
-

Последние комментарии

Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
Комментарий к новости:«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.05.21 21:11
Григорий, здравствуйте. Заверяю Вас, Ваших сторонников и всех родителей учащихся нашего ОУ, удостоенного в 2018 году гранта, от своего имени и имени всего коллектива МБОУ "Кадетская школа города Мурма
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире22:00«Серебряный бор». Художественный сериал, 12 серия (12+)22:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на картофель, мороженую неразделанную рыбу и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 28 копеек, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Министр энергетики России Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Закон «О почётных званиях Мурманской области» рекомендован к принятию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика