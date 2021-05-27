«Пластинку заело», или Почему опять появляются необоснованные нападки на предварительное голосование по будущим кандидатам

Чем ближе процедура всенародного предварительного голосования по конкретным кандидатам в законодательные органы власти приближается к финишной прямой, тем громче стенания и вопли необоснованных обвинений партии «Единая Россия» в незаконности данной процедуры. Сетевые крикуны от оппозиции решили не участвовать в широкой и открытой кампании выявления лидеров регионального и федерального уровней, а стали шельмовать ясную и понятную для большинства процедуру.

Надо отметить, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая уже несколько лет формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

Начиная с 24 мая, первого дня предварительного голосования, в социальных сетях, мессенджерах стали появляются сообщения о принуждении работников бюджетных учреждений голосовать за конкретного кандидата предварительного голосования. Используются изначально некорректные формулировки и подмена понятий: «незаконная агитационная пропаганда», «предварительные выборы».

И это было ожидаемо, так как эта процедура проводится уже не первый год, и она себя зарекомендовала с положительной стороны – известные, например, в регионе люди, которым северяне оказали доверие в период праймериз, в большинстве случаев побеждали и во время единого дня голосования в сентябре.

«Такого рода информационные вбросы свидетельствуют о недостаточной осведомленности их авторов в области действующего законодательства», - считает руководитель фракции «Единая Россия» в Мурманской областной Думе Владимира Мищенко. Он напомнил, что предварительное голосование — это не выборы, а отбор кандидатов для выборов. Его главная цель — выявить истинных лидеров общественного мнения, за которых люди проголосуют осенью.

«В соответствии с Положением участие в предварительном голосовании строго добровольное. Как только в организационный оргкомитет поступят официальные заявления и жалобы о принуждении, они непременно будут рассмотрены. Мы готовы детально разбираться в каждой ситуации, проверить факты о превышении полномочий руководителями организаций, если таковые будут выявлены», - заявил Владимир Владимирович.

Как пояснил Владимир Мищенко, все полученные в ходе предварительного голосования данные хранятся в обезличенном виде. Определить, кто за кого отдал свой голос, невозможно. Под защитой специальных систем находится и электронный бюллетень для голосования. Каждый бланк отдавшего свой голос человека шифруется электронной цифровой подписью. Она генерируется непосредственно на личном компьютере. Организаторы её не знают и не имеют к ней доступа. Эта подпись создаётся по определенному математическому закону, который позволяет подтвердить, что электронный бюллетень настоящий. Однако узнать, кому конкретно он принадлежит, нельзя.

«Представители оппозиционных партий также пытаются представить информационные бюллетени и листовки о предварительном голосовании как средство массовой информации, в частности, газету. И, соответственно, считают возможными применение к ним всех требований Закона о СМИ», - сообщил он.

Как уточнил Владимир Мищенко, главное отличие газеты от информационного бюллетеня или листовки - её название, на которое выдаётся свидетельство о регистрации СМИ. Информационные же бюллетени могут выходить под разными названиями или вовсе без них.

Агитационный период в Мурманской области ещё не наступил, предвыборная кампания не стартовала, не зарегистрирован ни один кандидат. Поэтому рассматривать выпускаемые листовки и размещаемые баннеры в качестве агитационных материалов неправомочно, резюмировал парламентарий.

А все эти нападки и сетевые «рассуждения» на тему предварительного голосования «Единой России» — следствие бессилия оппозиции помешать правильным действиям вместо того, чтобы открыто попытаться пройти гласный отбор в преддверии сентябрьских выборов, чтобы потом не ставить под сомнение уже и итоги народного голосования, как это было ранее.