Плата по патенту при сдаче в аренду жилых и нежилых помещений в Мурманской области снижена вдвое

Законом Мурманской области от 17 апреля 2020 г . № 2477-01-ЗМО «О внесении изменений в закон Мурманской области «О патентной системе налогообложения на территории Мурманской области» предусмотрены дополнительные меры поддержки предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и оказывающих услуги по сдаче в аренду жилых и нежилых помещений.

Так, размер потенциально возможного к получению годового дохода от сдачи в аренду (наем) нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, снижен в два раза, в том числе максимальный размер потенциально возможного годового дохода – с 10 миллионов рублей до 5 миллионов рублей.

Как отметила заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Елена Латина, внесенные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.