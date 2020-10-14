Платёжеспособность Мурманского пароходства восстановить невозможно - временный управляющий

АО «Мурманское морское пароходство» не сможет восстановить свою платёжеспособность, говорится в отчёте временного управляющего ММП, опубликованном на портале «Федресурс». В отчёте также сообщается, что признаки фиктивного банкротства ММП не выявлены, а для обнаружения признаков преднамеренного банкротства компании недостаточно информации.

Как сообщает interfax-russia.ru, в приложенных к отчту документах говорится, что аудитор по итогам анализа сделок ММП за 2016-2020 годы обнаружил подозрительные сделки. В частности, такими названы займы учредителю пароходства Николаю Куликову на 66 млн рублей в 2015 году и подконтрольному ему ООО «Финансирование и развитие морского судоходства» на 120 млн рублей в 2016 году.

Выдача кредитов аффилированным компаниям Куликова и подозрительные сделки входят в список причин, которые способствовали банкротству ММП, считает аудитор. Среди факторов, которые привели к банкротству пароходства также указаны: утраченная в 2017-2018 годы возможность коммерческой эксплуатации судов ММП из-за их ареста в иностранных портах, возросшие с 2017 года издержки на ремонт устаревшего флота, выросшая конкуренция в отрасли и потеря значительной части рынка перевозок, вложения в непрофильные активы и бизнесы, высокие ставки по валютным кредитам «Сбербанка» под 12-14% годовых.

Кроме того, аудитор назвал в числе факторов, приведших к банкротству, «взятый государством с 2018 года курс на централизацию обслуживания перевозок по Северному морскому пути и передачу полномочий оператора СМП корпорации «Росатом», а также позицию «Сбербанка», который не согласовывает продажу арестованных судов ММП, которые находятся в залоге у банка. Так, теплоход «Всеволод Белецкий» «стоит в Индии лишний год при несогласованности позиции «Сбербанка» по его продаже».

По состоянию на 9 июля 2020 года в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 5,369 млрд рублей.

Как сообщалось, 6 октября Арбитражный суд Мурманской области признал ММП банкротом и открыл в отношении пароходства конкурсное производство сроком шесть месяцев.

Ранее, в марте 2020 года, Арбитражный суд Мурманской области ввел процедуру наблюдения в отношении ММП. Заявление первоначально подавало ООО «Белокаменка», основанием послужила задолженность в размере 1,242 млн рублей, затем его процессуальным правопреемником стало ООО «Урал логистика». В числе заявителей в деле о банкротстве пароходства более 80 юридических лиц.

ММП испытывает трудности с финансированием с тех пор, как в 2018 году в портах разных стран были арестованы несколько его судов. У компании были проблемы с выплатой заработной платы. В 2019 году ММП четыре раза сменило гендиректора. В настоящее время СКР расследует уголовные дела по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении учредителя ММП Николая Куликова. В ходе обысков в сентябре 2019 года у него были изъяты документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства, включая 11 картин Николая Рериха и картину Ивана Айвазовского. Из материалов Мурманского областного суда следует, что сумма ущерба по четырем вменяемым эпизодам составляет около 1,27 млрд рублей.

Кроме того, в Октябрьский районный суд Мурманска поступило уголовное дело о невыплате зарплаты и уклонении от налогов в отношении одного из бывших директоров ММП Алексея Глазунова. По версии следствия, с февраля по апрель 2019 года он не выплатил сотрудникам более 22 млн рублей зарплаты, а также скрыл в крупном размере деньги от взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Ещё раньше суд оштрафовал на 200 тысяч рублей бывшего (с октября 2017 года по февраль 2019 года) генерального директора ММП Александра Брынцева по уголовному делу о невыплате почти 2,9 млн рублей заработной платы.

По данным следствия, суммарный объём долгов по зарплате сотрудникам ММП превышал 150 млн рублей. Благодаря принятым мерам долги погашены в полном объёме.

По итогам второго квартала 2020 года ММП получило 931,8 млн рублей чистого убытка по РСБУ, что в 1,9 раза больше, чем по итогам второго квартала 2019 года. Выручка пароходства снизилась в 6 раз - до 61 млн рублей.

29 сентября 2020 года на общем собрании акционеров был избран полностью новый состав совета директоров.

АО «ММП» обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Согласно списку аффилированных лиц компании, 29,99% акций владеет Куликов, 57,66% - принадлежащее ему ООО «Арктические технологии» (г.Москва). Пакет в 2,12% находится у принадлежащего также Куликову ООО «Финансирование и развитие морского судоходства».