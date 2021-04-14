Платежи за капремонт на почте временно будут приниматься с комиссией

Фонд капитального ремонта Мурманской области информирует, что с 13 апреля взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на почте будут приниматься с комиссией. Мера эта вынужденная и временная.

«У Фонда капремонта с «Россельхозбанком» заключён бессрочный договор на обслуживание счетов с процентной ставкой 5,39% годовых на остаток на счёте и с условием, что платежи, проходящие через отделения «Почты России» будут приниматься без комиссии. В августе 2020 года было заключено дополнительное соглашение с «Россельхозбанком» о понижении процентной ставки. Поскольку это решение ущемляет интересы собственников помещений, соглашение будет расторгнуто в одностороннем порядке», – прокомментировал ситуацию генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

К сожалению, эта ситуация приведёт к тому, что в отделениях «Почты России» нельзя будет сделать взнос на капремонт без комиссии. Фонд примет все меры, чтобы снизить финансовую нагрузку на собственников помещений.

В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору новой организации по обслуживанию счетов некоммерческой организации, в контракте с которой обязательным условием будет приёмка платежей, проходящих через отделения «Почты России» без комиссии. Предполагается, что уже в конце июня у жителей Мурманской области вновь появится возможность делать взносы на капремонт без комиссии во всех отделениях Почты России.

Напомним, сегодня сделать взнос на капремонт без комиссии возможно в мобильном приложении «Квартплата+», «Почта Банк» для держателей карт этого банка, а также в отделениях «Россельхозбанка» по адресам:

- г.Мурманск, просп. Ленина, 80,

- г.Мурманск, ул. Павлова, 11,

- г.Кола, просп. Советский, 12,

- г.Полярный, ул.Лунина, 9,

- п.Умба, ул.Рыбников, 1,

- г.Кандалакша, ул.Горького, 9,

- с. Ловозеро, ул. Вокуева, 13.

Фонд капитального ремонта приносит свои извинения за доставленные неудобства.