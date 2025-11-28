Платёжка к нам приходит: правительство России утвердило размеры индексации тарифов ЖКХ в 2026 году

Правительство России утвердило предельные значения индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 1 января 2026 года предельный индекс во всех регионах будет составлять в среднем 1,7%. А с 1 октября для каждого региона устанавливается своё значение.

Более всего с учётом двух индексаций в 2026 году вырастут тарифы в Ставропольском крае (23,7%), Дагестане (21,4%), Тамбовской области (19,2%), Тюменской области (18,9%) и Северной Осетии (18%).

Меньше всего плата за коммунальные услуги вырастет в Хакасии и Чукотском автономном округе (по 9,7%), Бурятии и Кировской области (по 10,6%) и на Сахалине (10,7%).

В Москве по итогам двух индексаций плата вырастет на 16,7%, в Московской области — на 14,5%, в Санкт-Петербурге — на 16,3%, в Ленинградской области — на 10,9%.

Кроме того, ряду регионов правительство дало возможность дополнительно поднять тарифы. Например, в Ставропольском крае отклонение от необходимого увеличения может составить 21,9%, а в Пермском крае — 14,9%. Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю установили нулевое отклонение от необходимого увеличения.

В Федеральной антимонопольной службе отмечают, что «индексация тарифов необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры».