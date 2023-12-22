Платёжная дисциплина потребителей услуги по обращению с ТКО в Мурманской области в 2023 году стала одной из лучших в РФ

Показатель собираемости платежей за обращение с отходами среди населения Мурманской области в уходящем году составляет почти 97%, и в настоящее время он остаётся одним из лучших в России.

Высокая платёжная дисциплина обеспечивает устойчивость системы обращения с отходами в регионе как одной из важнейших коммунальных отраслей, наряду с тепло-, водоснабжением и водоотведением. Кроме того, стабильное финансирование отрасли способствует достижению целей национального проекта «Экология» в части комплексного развития системы обращения с ТКО.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», стимулирует платёжную дисциплину как большая разъяснительная работа, так и деятельность по взысканию просроченной задолженности. В пользу Регионального оператора по обращению с ТКО уже вынесены судебные решения на сумму 406,7 млн рублей. Всего с начала деятельности Мурманский филиал АО «Ситиматик» направил 157,5 тысячи заявлений на общую сумму 612,4 млн рублей. В результате количество должников в Заполярье в 2023 году по сравнению с 2022-м уменьшилось примерно на 3,5 тысячи человек.

В преддверии Нового года северянам особенно важно обратить внимание на имеющуюся задолженность и погасить её. Те, кто отложит на более поздний срок свою обязанность оплачивать услугу по обращению с ТКО, рискуют значительно увеличить сумму платежа. К сумме основного долга добавят пени. С начала деятельности регоператора общая сумма начисленных пеней уже превысила 43,5 млн.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».