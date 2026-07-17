Платёжная дисциплина снизилась: 90,6% жителей Мурманской области вовремя оплачивают счета за вывоз отходов

Специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» подвели итоги собираемости платежей за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) за первое полугодие 2026 года. В целом по области уровень собираемости составил 90,6%. При этом население региона оплатило 90,9% начислений, а юридические лица — 90,1%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платёжная дисциплина снизилась: в первом полугодии 2025 года общий уровень собираемости был выше — 95,3%. Среди физических лиц падение составило с 96,0% до 90,9%, среди организаций — с 94,1% до 90,1%.

Среди муниципалитетов лучшую динамику среди физических лиц показал город Апатиты, где собираемость выросла с 95,9% до 97,1%. Также высокие результаты у жителей Мончегорска (97,4%) и Заозерска (96,3%).

Среди юридических лиц наблюдается значительный рост в Ковдорском районе — с 33,2% до 121,2%. Это означает, что компании не только полностью рассчитываются по текущим платежам, но и активно погашают долги прошлых периодов. Высокие показатели также у организаций в ЗАТО г. Островной (124,9%), Оленегорске (113,5%), Ловозерском районе (108,9%) и Мончегорске (104,8%).

При этом ряд муниципалитетов столкнулся с резким падением собираемости среди юридических лиц. Наихудшая динамика зафиксирована в ЗАТО Видяево (с 160,3% - до 88,6%), Печенгском округе (с 97,2% - до 35,9%), Кандалакшском районе (с 104,1% - до 66,3%) и Полярных Зорях (с 97,6% - до 69,7%).

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в Мурманске общий уровень собираемости за первое полугодие составил 89,5% (среди жителей — 88,7%, среди организаций — 90,3%). Годом ранее этот показатель был на уровне 97,3%. Снижение связано с тем, что региональный оператор активнее проводил перерасчёты после уточнения числа зарегистрированных в жилых помещениях граждан: начисления за вывоз мусора напрямую зависят от количества проживающих по месту регистрации.

Несмотря на снижение общих показателей, отдельные территории демонстрируют высокую платежную дисциплину. Этому способствует разъяснительная работа, которую региональный оператор проводит совместно с органами исполнительной власти Мурманской области, а также сотрудничество с организациями, обслуживающими жилищный фонд. Северянам регулярно объясняют порядок начислений и напоминают о способах оплаты.

Стабильности платежей способствует и необременительный уровень платы за обращение с отходами — она составляет 175,77 рубля в месяц. Для сравнения: это не превышает стоимость четырёх поездок на общественном транспорте. При этом за вывоз мусора нужно платить раз в месяц.

Собранные региональным оператором средства направляются на оплату работы мусоровывозящих компаний, закупку новой техники и оборудования, включая контейнеры для сбора отходов, а также на обеспечение работы

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».