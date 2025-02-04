Платформа hh.ru назвала финалистов Рейтинга работодателей России-2024 года
Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты Рейтинга работодателей России за 2024 год. По итогам года рейтинг снова возглавил «Альфа-Банк», лидерами также признаны «ВТБ», «X5 Group», «Газпромбанк», «Mars», «Лаборатория Касперского», Игорная зона «Красная Поляна», «Level Group», «ИВИ». В Рейтинге работодателей в 2024 году приняли участие 1,7 тысячи компаний со всей страны.
В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 1729 компаний со всей страны, на 15% больше, чем за предыдущий год и на 60% больше, чем в 2022 году. Рейтинг охватывает 40 отраслей бизнеса и 72 региона России. В этапе голосования приняли участие 131 тыс. человек, которые отдали 686 тысяч голосов за компании.
Мария Игнатова, руководитель Рейтинга работодателей hh.ru, директор по исследованиям hh.ru: «15 лет назад, когда hh.ru впервые проводил Рейтинг работодателей России, в финал вышли около 100 компаний. Год назад — почти 1,5 тысячи, а в 2024-м — уже 1729! В рейтинге представлены компании со всей России, хотя, конечно, на работодателей из Москвы и Петербурга приходится половина участников. Но и в регионах идёт напряжённая борьба за звание лучшего. Уже в 72 регионах страны есть хотя бы несколько компаний, готовых на равных бороться с крупным и столичным бизнесом за своё место в рейтинг. Традиционно участвовать в рейтинге может любая компания с численностью от 100 человек. Результаты рейтинга представлены по четырём категориям, в зависимости от размера штата, чтобы равные конкурировали с равными».
C каждым годом Рейтинг работодателей России становится объективнее и полезнее. В 2024 году аналитики hh.ru также внесли ряд изменений:
- Стало больше отраслей. Компании теперь классифицируются по 41 отрасли (вместо 24 в прошлом году). Например, в ИТ-сфере появились 5 подкатегорий, а в промышленности — 9. Это сделано для более релевантной оценки компаний и честной конкуренции в рейтинге.
- Добавился новый этап – отзывы бывших сотрудников. Впервые были собрали данные с платформы «Dream Job», чтобы учитывать опыт людей, которые больше не работают в компании. Как результат – обновилась методология оценки. Вес каждого этапа в итоговом балле теперь выглядит иначе: HR-анкетирование и отзывы бывших сотрудников дают по 20%, оценка действующих работников и опрос соискателей — по 30%.
Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог рейтинга: «Рейтинг работодателей hh.ru имеет существенные отличия от мировых аналогов, которые, как правило, фокусируются на одном аспекте в оценке. Например, изучают внешнюю аудиторию: что думают о компании соискатели. Плюс такой методологии в том, что такой рейтинг можно делать без согласия самих компаний. Или есть обратный подход, когда глубоко изучают ситуацию внутри компании: проводится опрос сотрудников, аудит HR-процессов. Здесь согласие компании уже необходимо. Мы же сделали некий синтез. С одной стороны, мы спрашиваем сотрудников, готовы ли они рекомендовать своего текущего работодателя. С другой стороны, мы опрашиваем соискательскую аудиторию, насколько для них компания привлекательна. Мы также оцениваем внутренние HR-процессы на основе анкеты, которую заполняют в компании: это корпоративная культура, обучение, социальный пакет, коммуникации. С этого года мы добавили оценку компаний со стороны бывших сотрудников, получаемую на основе данных платформы «Dream Job», где уже накоплен достаточный объем отзывов. В условиях роста трендов на удержание и человекоцентричность очень важно, как компании расстаются с людьми: стараются ли закрыть все спорные вопросы, мирно разрешить конфликтные ситуации, чтобы человек уходил всё-таки с позитивными воспоминаниями».
Крупнейшие компании с численностью персонала более 5000 человек
Банки, розничная торговля, ИТ и производство – сферы с самым массовым наймом, и это во многом объясняет, почему первую двадцатку работодателей заняли самые яркие представители этих отраслей. Первое место в категории крупнейших компаний (от 5001 чел.) сохранил за собой «Альфа-Банк», улучшил свои позиции «Банк ВТБ», поднявшись за год с третье на втрое место, на три позиции вверх переместился Газпромбанк» (четвертое место). Взлетела на третье место «X5 Group», год назад занимавшая предпоследнее место в топ-10. Один из мировых лидеров отрасли «FMCG – Mars», чья широкая линейка продуктов массового спроса всегда на слуху, замыкает топ-5. Промышленный сектор представлен в первой двадцатке «Северсталью» (11 место), «НЛМК» (13 место), «СИБУР» (15 место), «Свеза» (19 место). Сразу четыре ИТ-компании вошли в топ-20: «Яндекс» (6 место), «Авито» (17 место), «ВК» (18 место) и «Контур» (20 место). «Т2» (9 место) и правительство Москвы (14 место) – единственные представители телекома и госструктур в первой двадцатке рейтинга в категории крупнейших компаний.
|
Место
|
Название компании
|
Регион
|
Отрасль
|
Итоговый балл
|
1
|
Альфа-Банк
|
Москва
|
Банки
|
123,70
|
2
|
ВТБ
|
Москва
|
Банки
|
120,40
|
3
|
X5 Group
|
Москва
|
Продуктовые розничные сети
|
112,68
|
4
|
Газпромбанк
|
Москва
|
Банки
|
111,44
|
5
|
Mars (бренды Snickers,
M&M’s, Orbit, Royal Canin,
Pedigree, Whiskas и другие)
|
Москва
|
FMCG, производство
и торговля товарами
повседневного спроса,
включая упакованные
пищевые продукты и напитки
|
111,16
|
6
|
Яндекс
|
Москва
|
ИТ-компании
|
110,74
|
7
|
ВсеИнструменты.ру
|
Москва
|
E-commerce
(электронная торговля)
|
110,48
|
8
|
Самокат
|
Москва
|
E-commerce
(электронная торговля)
|
110,42
|
9
|
T2 (Tele2)
|
Москва
|
Телекоммуникации, связь,
ИТ-провайдеры
|
110,04
|
10
|
Lamoda
|
Москва
|
E-commerce
(электронная торговля)
|
109,90
|
11
|
Северсталь
|
Вологодская
область
|
Металлургия,
металлообработка
|
109,90
|
12
|
Совкомбанк
|
Москва
|
Банки
|
109,65
|
13
|
Группа НЛМК
|
Липецкая
область
|
Металлургия,
металлообработка
|
109,64
|
14
|
Правительство Москвы
|
Москва
|
Государственная служба
и организации
|
109,61
|
15
|
СИБУР
|
Москва
|
Химическое производство,
нефтехимия
|
109,26
|
16
|
АН Этажи
|
Тюменская
область
|
Агентства по недвижимости
|
109,16
|
17
|
Авито
|
Москва
|
ИТ-компании
|
108,77
|
18
|
VK
|
Москва
|
ИТ-компании
|
108,34
|
19
|
«Свеза»
|
Санкт-Петербург
|
Лесная промышленность,
деревообработка
|
107,20
|
20
|
Контур
|
Свердловская
область
|
ИТ-компании
|
107,03
Крупные компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек
Следующая по численности категория – крупные компаний (от 1001 до 5000 чел. в штате). «Лаборатория Касперского» впервые возглавила рейтинг в своей номинации по численности, за ней следует новичок рейтинга – игорная зона «Красная Поляна». Рейтинг крупных компаний имеет еще более широкий охват по отраслям компаний, чем рейтинг крупнейших, борьба за каждое место здесь еще острее. Только в первую десятку вошли представители девелопмента («Level Group» – 3 место), рекламы («СберМаркетинг» – 4 место), ИТ («2ГИС» – 5 место, «Банк Точка» – 10 место).
|
Место
|
Название компании
|
Регион
|
Отрасль
|
Итоговый балл
|
1
|
Лаборатория
Касперского
|
Москва
|
ИТ-компании
|
118,74
|
2
|
Игорная зона
«Красная Поляна»
|
Краснодарский
край
|
Развлекательные сети
|
117,09
|
3
|
Level Group
|
Москва
|
Девелопмент
|
115,43
|
4
|
СберМаркетинг
|
Москва
|
Маркетинг, реклама,
издательский бизнес
|
115,00
|
5
|
2ГИС
|
Новосибирская
область
|
ИТ-компании
|
114,88
|
6
|
Банк ДОМ.РФ
|
Москва
|
Банки
|
113,65
|
7
|
Главгосэкспертиза
России
|
Москва
|
Государственная служба
и организации
|
112,74
|
8
|
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЭКСМО
|
Москва
|
Маркетинг, реклама,
издательский бизнес
|
111,92
|
9
|
Avilon Group
|
Москва
|
Автодилеры, автозапчасти
|
111,76
|
10
|
Банк Точка
|
Свердловская
область
|
ИТ-компании
|
111,48
|
11
|
Мегамаркет
|
Москва
|
E-commerce
(электронная торговля)
|
111,43
|
12
|
Аптечная сеть
"Здоровье"
|
Краснодарский
край
|
Фармацевтика, аптеки
|
111,39
|
13
|
МИЭЛЬ
|
Москва
|
Агентства по недвижимости
|
111,25
|
14
|
«Филип Моррис
Интернэшнл»
в России
|
Москва
|
FMCG, производство
и торговля товарами
повседневного спроса,
включая упакованные
пищевые продукты и напитки
|
111,24
|
15
|
JTI (Japan Tobacco
International)
|
Москва
|
FMCG, производство
и торговля товарами
повседневного спроса,
включая упакованные
пищевые продукты и напитки
|
111,22
|
16
|
СИНЕМА ПАРК
и Формула Кино
|
Москва
|
Развлекательные сети
|
111,22
|
17
|
«Юнилевер Русь»
(Дав, Доместос,
«Чистая Линия»,
Рексона,
«Бархатные ручки»,
Кнорр, «Золотой
Стандарт» и др).
|
Москва
|
FMCG, производство
и торговля товарами
повседневного спроса,
включая упакованные
пищевые продукты и напитки
|
110,58
|
18
|
КАН АВТО
|
Республика
Татарстан
|
Автодилеры, автозапчасти
|
110,38
|
19
|
Naumen
|
Свердловская
область
|
ИТ-компании
|
110,29
|
20
|
Альфа-Лизинг
|
Москва
|
Финансы, страхование,
аудит
|
110,01
Средние компании с численностью персонала от 251 до 1000 человек
В первой десятке в категории средних компаний почти полностью обновился состав, хотя лидер стабилен – «Иви» третий год подряд возглавляет рейтинг, почти все остальные компании – новички в нем. 2 и 3 места с минимальный отрывом друг от друга делят digital-агентства «Agima» и «RealWeb», от них не отстает, пожалуй, самая известная креативная команда страны – «Студия Артемия Лебедева», замыкает первую пятерку «ИЦ Региональные Системы» из Волгограда. Медиа-платформы «Звук» и «Okko» занимают 6 и 9 места соответственно. Школа управления «СКОЛКОВО» закрывает первую десятку работодателей в категории средних компаний.
|
Место
|
Название компании
|
Регион
|
Отрасль
|
Итоговый балл
|
1
|
Иви
|
Москва
|
Медиа
|
120,59
|
2
|
AGIMA
|
Москва
|
Digital-агентства
|
118,17
|
3
|
Realweb
|
Санкт-Петербург
|
Digital-агентства
|
117,98
|
4
|
Студия
Артемия Лебедева
|
Москва
|
Маркетинг, реклама,
издательский бизнес
|
117,75
|
5
|
ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
|
Волгоградская
область
|
Информационная
безопасность
|
117,54
|
6
|
Звук
|
Москва
|
Медиа
|
114,80
|
7
|
ДАЛЕЕ
|
Москва
|
Digital-агентства
|
114,71
|
8
|
РЕХАУ
|
Москва
|
Производство
строительных материалов
|
114,59
|
9
|
Okko
|
Санкт-Петербург
|
Медиа
|
114,39
|
10
|
Школа управления
СКОЛКОВО
|
Московская
область
|
Наука и образование
|
113,63
|
11
|
Angara Security
|
Москва
|
Информационная
безопасность
|
113,43
|
12
|
Sports
|
Москва
|
Медиа
|
113,22
|
13
|
Фонд развития
территорий
|
Москва
|
Государственная служба
и организации
|
112,97
|
14
|
Флаувау
|
Москва
|
E-commerce
(электронная торговля)
|
112,88
|
15
|
Российское общество
"Знание"
|
Москва
|
Государственная служба
и организации
|
112,17
|
16
|
REDMOND
|
Санкт-Петербург
|
Электроника, приборостроение,
бытовая и медтехника,
компьютеры и оргтехника
|
111,71
|
17
|
Битрикс24
|
Калининградская
область
|
ИТ-компании
|
111,64
|
18
|
Polaris
|
Москва
|
Электроника, приборостроение,
бытовая и медтехника,
компьютеры и оргтехника
|
111,38
|
19
|
СберСтрахование
жизни
|
Москва
|
Финансы, страхование, аудит
|
111,33
|
20
|
ААА Моторс
|
Ростовская
область
|
Автодилеры, автозапчасти
|
111,27
Полный список финалистов Рейтинга работодателей России по итогам 2024 года в каждой категории – на сайте рейтинга.
Субрейтинги: HR-процессы, лояльные сотрудники, выбор соискателей
В дополнение к основным категориям по размеру компаний Рейтинг работодателей hh.ru формирует субрейтинги — это инструмент, который позволяет соискателям оценивать и сравнивать компании по различным критериям. Компании же могут использовать субрейтинги для самодиагностики и выявления конкретных областей для улучшения.
Так, самыми популярными у соискателей стали «Альфа-Банк», «ВТБ», «Яндекс», «Газпромбанк» и «Самокат». Субрейтинг компаний с самыми высокоразвитыми HR‑процессам возглавили «Группа НЛМК», «СИБУР», «X5 Group», «AB InBev Efes» и «Северсталь». Самые лояльные сотрудники работают в «АН АстраДом Realty», «101 Интернет», «TOUCH», «СтандАрт» и «Tasty Coffee». Самую высокую оценку бывших сотрудников получили «АН Мореон Инвест», «4 Колеса», «AWG», «Leon» и «Loyalty Labs».