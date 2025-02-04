Платформа hh.ru назвала финалистов Рейтинга работодателей России-2024 года

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты Рейтинга работодателей России за 2024 год. По итогам года рейтинг снова возглавил «Альфа-Банк», лидерами также признаны «ВТБ», «X5 Group», «Газпромбанк», «Mars», «Лаборатория Касперского», Игорная зона «Красная Поляна», «Level Group», «ИВИ». В Рейтинге работодателей в 2024 году приняли участие 1,7 тысячи компаний со всей страны.

В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 1729 компаний со всей страны, на 15% больше, чем за предыдущий год и на 60% больше, чем в 2022 году. Рейтинг охватывает 40 отраслей бизнеса и 72 региона России. В этапе голосования приняли участие 131 тыс. человек, которые отдали 686 тысяч голосов за компании.

Мария Игнатова, руководитель Рейтинга работодателей hh.ru, директор по исследованиям hh.ru: «15 лет назад, когда hh.ru впервые проводил Рейтинг работодателей России, в финал вышли около 100 компаний. Год назад — почти 1,5 тысячи, а в 2024-м — уже 1729! В рейтинге представлены компании со всей России, хотя, конечно, на работодателей из Москвы и Петербурга приходится половина участников. Но и в регионах идёт напряжённая борьба за звание лучшего. Уже в 72 регионах страны есть хотя бы несколько компаний, готовых на равных бороться с крупным и столичным бизнесом за своё место в рейтинг. Традиционно участвовать в рейтинге может любая компания с численностью от 100 человек. Результаты рейтинга представлены по четырём категориям, в зависимости от размера штата, чтобы равные конкурировали с равными».

C каждым годом Рейтинг работодателей России становится объективнее и полезнее. В 2024 году аналитики hh.ru также внесли ряд изменений:

- Стало больше отраслей. Компании теперь классифицируются по 41 отрасли (вместо 24 в прошлом году). Например, в ИТ-сфере появились 5 подкатегорий, а в промышленности — 9. Это сделано для более релевантной оценки компаний и честной конкуренции в рейтинге.

- Добавился новый этап – отзывы бывших сотрудников. Впервые были собрали данные с платформы «Dream Job», чтобы учитывать опыт людей, которые больше не работают в компании. Как результат – обновилась методология оценки. Вес каждого этапа в итоговом балле теперь выглядит иначе: HR-анкетирование и отзывы бывших сотрудников дают по 20%, оценка действующих работников и опрос соискателей — по 30%.

Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог рейтинга: «Рейтинг работодателей hh.ru имеет существенные отличия от мировых аналогов, которые, как правило, фокусируются на одном аспекте в оценке. Например, изучают внешнюю аудиторию: что думают о компании соискатели. Плюс такой методологии в том, что такой рейтинг можно делать без согласия самих компаний. Или есть обратный подход, когда глубоко изучают ситуацию внутри компании: проводится опрос сотрудников, аудит HR-процессов. Здесь согласие компании уже необходимо. Мы же сделали некий синтез. С одной стороны, мы спрашиваем сотрудников, готовы ли они рекомендовать своего текущего работодателя. С другой стороны, мы опрашиваем соискательскую аудиторию, насколько для них компания привлекательна. Мы также оцениваем внутренние HR-процессы на основе анкеты, которую заполняют в компании: это корпоративная культура, обучение, социальный пакет, коммуникации. С этого года мы добавили оценку компаний со стороны бывших сотрудников, получаемую на основе данных платформы «Dream Job», где уже накоплен достаточный объем отзывов. В условиях роста трендов на удержание и человекоцентричность очень важно, как компании расстаются с людьми: стараются ли закрыть все спорные вопросы, мирно разрешить конфликтные ситуации, чтобы человек уходил всё-таки с позитивными воспоминаниями».

Подробнее о методологии

Крупнейшие компании с численностью персонала более 5000 человек

Банки, розничная торговля, ИТ и производство – сферы с самым массовым наймом, и это во многом объясняет, почему первую двадцатку работодателей заняли самые яркие представители этих отраслей. Первое место в категории крупнейших компаний (от 5001 чел.) сохранил за собой «Альфа-Банк», улучшил свои позиции «Банк ВТБ», поднявшись за год с третье на втрое место, на три позиции вверх переместился Газпромбанк» (четвертое место). Взлетела на третье место «X5 Group», год назад занимавшая предпоследнее место в топ-10. Один из мировых лидеров отрасли «FMCG – Mars», чья широкая линейка продуктов массового спроса всегда на слуху, замыкает топ-5. Промышленный сектор представлен в первой двадцатке «Северсталью» (11 место), «НЛМК» (13 место), «СИБУР» (15 место), «Свеза» (19 место). Сразу четыре ИТ-компании вошли в топ-20: «Яндекс» (6 место), «Авито» (17 место), «ВК» (18 место) и «Контур» (20 место). «Т2» (9 место) и правительство Москвы (14 место) – единственные представители телекома и госструктур в первой двадцатке рейтинга в категории крупнейших компаний.

Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл 1 Альфа-Банк Москва Банки 123,70 2 ВТБ Москва Банки 120,40 3 X5 Group Москва Продуктовые розничные сети 112,68 4 Газпромбанк Москва Банки 111,44 5 Mars (бренды Snickers, M&M’s, Orbit, Royal Canin, Pedigree, Whiskas и другие) Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 111,16 6 Яндекс Москва ИТ-компании 110,74 7 ВсеИнструменты.ру Москва E-commerce (электронная торговля) 110,48 8 Самокат Москва E-commerce (электронная торговля) 110,42 9 T2 (Tele2) Москва Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры 110,04 10 Lamoda Москва E-commerce (электронная торговля) 109,90 11 Северсталь Вологодская область Металлургия, металлообработка 109,90 12 Совкомбанк Москва Банки 109,65 13 Группа НЛМК Липецкая область Металлургия, металлообработка 109,64 14 Правительство Москвы Москва Государственная служба и организации 109,61 15 СИБУР Москва Химическое производство, нефтехимия 109,26 16 АН Этажи Тюменская область Агентства по недвижимости 109,16 17 Авито Москва ИТ-компании 108,77 18 VK Москва ИТ-компании 108,34 19 «Свеза» Санкт-Петербург Лесная промышленность, деревообработка 107,20 20 Контур Свердловская область ИТ-компании 107,03

Крупные компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек

Следующая по численности категория – крупные компаний (от 1001 до 5000 чел. в штате). «Лаборатория Касперского» впервые возглавила рейтинг в своей номинации по численности, за ней следует новичок рейтинга – игорная зона «Красная Поляна». Рейтинг крупных компаний имеет еще более широкий охват по отраслям компаний, чем рейтинг крупнейших, борьба за каждое место здесь еще острее. Только в первую десятку вошли представители девелопмента («Level Group» – 3 место), рекламы («СберМаркетинг» – 4 место), ИТ («2ГИС» – 5 место, «Банк Точка» – 10 место).

Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл 1 Лаборатория Касперского Москва ИТ-компании 118,74 2 Игорная зона «Красная Поляна» Краснодарский край Развлекательные сети 117,09 3 Level Group Москва Девелопмент 115,43 4 СберМаркетинг Москва Маркетинг, реклама, издательский бизнес 115,00 5 2ГИС Новосибирская область ИТ-компании 114,88 6 Банк ДОМ.РФ Москва Банки 113,65 7 Главгосэкспертиза России Москва Государственная служба и организации 112,74 8 ИЗДАТЕЛЬСТВО ЭКСМО Москва Маркетинг, реклама, издательский бизнес 111,92 9 Avilon Group Москва Автодилеры, автозапчасти 111,76 10 Банк Точка Свердловская область ИТ-компании 111,48 11 Мегамаркет Москва E-commerce (электронная торговля) 111,43 12 Аптечная сеть "Здоровье" Краснодарский край Фармацевтика, аптеки 111,39 13 МИЭЛЬ Москва Агентства по недвижимости 111,25 14 «Филип Моррис Интернэшнл» в России Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 111,24 15 JTI (Japan Tobacco International) Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 111,22 16 СИНЕМА ПАРК и Формула Кино Москва Развлекательные сети 111,22 17 «Юнилевер Русь» (Дав, Доместос, «Чистая Линия», Рексона, «Бархатные ручки», Кнорр, «Золотой Стандарт» и др). Москва FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки 110,58 18 КАН АВТО Республика Татарстан Автодилеры, автозапчасти 110,38 19 Naumen Свердловская область ИТ-компании 110,29 20 Альфа-Лизинг Москва Финансы, страхование, аудит 110,01

Средние компании с численностью персонала от 251 до 1000 человек

В первой десятке в категории средних компаний почти полностью обновился состав, хотя лидер стабилен – «Иви» третий год подряд возглавляет рейтинг, почти все остальные компании – новички в нем. 2 и 3 места с минимальный отрывом друг от друга делят digital-агентства «Agima» и «RealWeb», от них не отстает, пожалуй, самая известная креативная команда страны – «Студия Артемия Лебедева», замыкает первую пятерку «ИЦ Региональные Системы» из Волгограда. Медиа-платформы «Звук» и «Okko» занимают 6 и 9 места соответственно. Школа управления «СКОЛКОВО» закрывает первую десятку работодателей в категории средних компаний.

Место Название компании Регион Отрасль Итоговый балл 1 Иви Москва Медиа 120,59 2 AGIMA Москва Digital-агентства 118,17 3 Realweb Санкт-Петербург Digital-агентства 117,98 4 Студия Артемия Лебедева Москва Маркетинг, реклама, издательский бизнес 117,75 5 ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Волгоградская область Информационная безопасность 117,54 6 Звук Москва Медиа 114,80 7 ДАЛЕЕ Москва Digital-агентства 114,71 8 РЕХАУ Москва Производство строительных материалов 114,59 9 Okko Санкт-Петербург Медиа 114,39 10 Школа управления СКОЛКОВО Московская область Наука и образование 113,63 11 Angara Security Москва Информационная безопасность 113,43 12 Sports Москва Медиа 113,22 13 Фонд развития территорий Москва Государственная служба и организации 112,97 14 Флаувау Москва E-commerce (электронная торговля) 112,88 15 Российское общество "Знание" Москва Государственная служба и организации 112,17 16 REDMOND Санкт-Петербург Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника 111,71 17 Битрикс24 Калининградская область ИТ-компании 111,64 18 Polaris Москва Электроника, приборостроение, бытовая и медтехника, компьютеры и оргтехника 111,38 19 СберСтрахование жизни Москва Финансы, страхование, аудит 111,33 20 ААА Моторс Ростовская область Автодилеры, автозапчасти 111,27

Полный список финалистов Рейтинга работодателей России по итогам 2024 года в каждой категории – на сайте рейтинга.

Субрейтинги: HR-процессы, лояльные сотрудники, выбор соискателей

В дополнение к основным категориям по размеру компаний Рейтинг работодателей hh.ru формирует субрейтинги — это инструмент, который позволяет соискателям оценивать и сравнивать компании по различным критериям. Компании же могут использовать субрейтинги для самодиагностики и выявления конкретных областей для улучшения.

Так, самыми популярными у соискателей стали «Альфа-Банк», «ВТБ», «Яндекс», «Газпромбанк» и «Самокат». Субрейтинг компаний с самыми высокоразвитыми HR‑процессам возглавили «Группа НЛМК», «СИБУР», «X5 Group», «AB InBev Efes» и «Северсталь». Самые лояльные сотрудники работают в «АН АстраДом Realty», «101 Интернет», «TOUCH», «СтандАрт» и «Tasty Coffee». Самую высокую оценку бывших сотрудников получили «АН Мореон Инвест», «4 Колеса», «AWG», «Leon» и «Loyalty Labs».