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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.25 12:00

Платформа hh.ru назвала финалистов Рейтинга работодателей России-2024 года

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты Рейтинга работодателей России за 2024 год. По итогам года рейтинг снова возглавил «Альфа-Банк», лидерами также признаны «ВТБ», «X5 Group», «Газпромбанк», «Mars», «Лаборатория Касперского», Игорная зона «Красная Поляна», «Level Group», «ИВИ». В Рейтинге работодателей в 2024 году приняли участие 1,7 тысячи компаний со всей страны.

В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 1729 компаний со всей страны, на 15% больше, чем за предыдущий год и на 60% больше, чем в 2022 году. Рейтинг охватывает 40 отраслей бизнеса и 72 региона России. В этапе голосования приняли участие 131 тыс. человек, которые отдали 686 тысяч голосов за компании.

Мария Игнатова, руководитель Рейтинга работодателей hh.ru, директор по исследованиям hh.ru: «15 лет назад, когда hh.ru впервые проводил Рейтинг работодателей России, в финал вышли около 100 компаний. Год назад — почти 1,5 тысячи, а в 2024-м — уже 1729! В рейтинге представлены компании со всей России, хотя, конечно, на работодателей из Москвы и Петербурга приходится половина участников. Но и в регионах идёт напряжённая борьба за звание лучшего. Уже в 72 регионах страны есть хотя бы несколько компаний, готовых на равных бороться с крупным и столичным бизнесом за своё место в рейтинг. Традиционно участвовать в рейтинге может любая компания с численностью от 100 человек. Результаты рейтинга представлены по четырём категориям, в зависимости от размера штата, чтобы равные конкурировали с равными».

C каждым годом Рейтинг работодателей России становится объективнее и полезнее. В 2024 году аналитики hh.ru также внесли ряд изменений:

-      Стало больше отраслей. Компании теперь классифицируются по 41 отрасли (вместо 24 в прошлом году). Например, в ИТ-сфере появились 5 подкатегорий, а в промышленности — 9. Это сделано для более релевантной оценки компаний и честной конкуренции в рейтинге.

-      Добавился новый этап – отзывы бывших сотрудников. Впервые были собрали данные с платформы «Dream Job», чтобы учитывать опыт людей, которые больше не работают в компании. Как результат – обновилась методология оценки. Вес каждого этапа в итоговом балле теперь выглядит иначе: HR-анкетирование и отзывы бывших сотрудников дают по 20%, оценка действующих работников и опрос соискателей — по 30%.

Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог и методолог рейтинга: «Рейтинг работодателей hh.ru имеет существенные отличия от мировых аналогов, которые, как правило, фокусируются на одном аспекте в оценке. Например, изучают внешнюю аудиторию: что думают о компании соискатели. Плюс такой методологии в том, что такой рейтинг можно делать без согласия самих компаний. Или есть обратный подход, когда глубоко изучают ситуацию внутри компании: проводится опрос сотрудников, аудит HR-процессов. Здесь согласие компании уже необходимо. Мы же сделали некий синтез. С одной стороны, мы спрашиваем сотрудников, готовы ли они рекомендовать своего текущего работодателя. С другой стороны, мы опрашиваем соискательскую аудиторию, насколько для них компания привлекательна. Мы также оцениваем внутренние HR-процессы на основе анкеты, которую заполняют в компании: это корпоративная культура, обучение, социальный пакет, коммуникации. С этого года мы добавили оценку компаний со стороны бывших сотрудников, получаемую на основе данных платформы «Dream Job», где уже накоплен достаточный объем отзывов. В условиях роста трендов на удержание и человекоцентричность очень важно, как компании расстаются с людьми: стараются ли закрыть все спорные вопросы, мирно разрешить конфликтные ситуации, чтобы человек уходил всё-таки с позитивными воспоминаниями».

Подробнее о методологии

Крупнейшие компании с численностью персонала более 5000 человек

Банки, розничная торговля, ИТ и производство – сферы с самым массовым наймом, и это во многом объясняет, почему первую двадцатку работодателей заняли самые яркие представители этих отраслей. Первое место в категории крупнейших компаний (от 5001 чел.) сохранил за собой «Альфа-Банк», улучшил свои позиции «Банк ВТБ», поднявшись за год с третье на втрое место, на три позиции вверх переместился Газпромбанк»  (четвертое место). Взлетела на третье место «X5 Group», год назад занимавшая предпоследнее место в топ-10. Один из мировых лидеров отрасли «FMCG – Mars», чья широкая линейка продуктов массового спроса всегда на слуху, замыкает топ-5. Промышленный сектор представлен в первой двадцатке «Северсталью»  (11 место), «НЛМК»  (13 место), «СИБУР»  (15 место), «Свеза» (19 место). Сразу четыре ИТ-компании вошли в топ-20: «Яндекс» (6 место), «Авито»  (17 место), «ВК»  (18 место) и «Контур»  (20 место). «Т2» (9 место) и правительство Москвы (14 место) – единственные представители телекома и госструктур в первой двадцатке рейтинга в категории крупнейших компаний. 

Место

Название компании

Регион

Отрасль

Итоговый балл

1

Альфа-Банк

Москва

Банки

123,70

2

ВТБ

Москва

Банки

120,40

3

X5 Group

Москва

Продуктовые розничные сети

112,68

4

Газпромбанк

Москва

Банки

111,44

5

Mars (бренды Snickers,

M&M’s, Orbit, Royal Canin,

Pedigree, Whiskas и другие)

Москва

FMCG, производство

и торговля товарами

повседневного спроса,

включая упакованные

пищевые продукты и напитки

111,16

6

Яндекс

Москва

ИТ-компании

110,74

7

ВсеИнструменты.ру

Москва

E-commerce

(электронная торговля)

110,48

8

Самокат

Москва

E-commerce

(электронная торговля)

110,42

9

T2 (Tele2)

Москва

Телекоммуникации, связь,

 ИТ-провайдеры

110,04

10

Lamoda

Москва

E-commerce

(электронная торговля)

109,90

11

Северсталь

Вологодская

область

Металлургия,

металлообработка

109,90

12

Совкомбанк

Москва

Банки

109,65

13

Группа НЛМК

Липецкая

область

Металлургия,

металлообработка

109,64

14

Правительство Москвы

Москва

Государственная служба

и организации

109,61

15

СИБУР

Москва

Химическое производство,

 нефтехимия

109,26

16

АН Этажи

Тюменская

 область

Агентства по недвижимости

109,16

17

Авито

Москва

ИТ-компании

108,77

18

VK

Москва

ИТ-компании

108,34

19

«Свеза»

Санкт-Петербург

Лесная промышленность,

деревообработка

107,20

20

Контур

Свердловская

область

ИТ-компании

107,03

 

Крупные компании с численностью персонала от 1001 до 5000 человек

Следующая по численности категория – крупные компаний (от 1001 до 5000 чел. в штате). «Лаборатория Касперского» впервые возглавила рейтинг в своей номинации по численности, за ней следует новичок рейтинга – игорная зона «Красная Поляна». Рейтинг крупных компаний имеет еще более широкий охват по отраслям компаний, чем рейтинг крупнейших, борьба за каждое место здесь еще острее. Только в первую десятку вошли представители девелопмента («Level Group»  – 3 место), рекламы («СберМаркетинг»  – 4 место), ИТ («2ГИС»  – 5 место, «Банк Точка»  – 10 место). 

Место

Название компании

Регион

Отрасль

Итоговый балл

1

Лаборатория

Касперского

Москва

ИТ-компании

118,74

2

Игорная зона

«Красная Поляна»

Краснодарский

край

Развлекательные сети

117,09

3

Level Group

Москва

Девелопмент

115,43

4

СберМаркетинг

Москва

Маркетинг, реклама,

издательский бизнес

115,00

5

2ГИС

Новосибирская

область

ИТ-компании

114,88

6

Банк ДОМ.РФ

Москва

Банки

113,65

7

Главгосэкспертиза

России

Москва

Государственная служба

и организации

112,74

8

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЭКСМО

Москва

Маркетинг, реклама,

издательский бизнес

111,92

9

Avilon Group

Москва

Автодилеры, автозапчасти

111,76

10

Банк Точка

Свердловская

область

ИТ-компании

111,48

11

Мегамаркет

Москва

E-commerce

(электронная торговля)

111,43

12

Аптечная сеть

"Здоровье"

Краснодарский

край

Фармацевтика, аптеки

111,39

13

МИЭЛЬ

Москва

Агентства по недвижимости

111,25

14

«Филип Моррис

Интернэшнл»

в России

Москва

FMCG, производство

и торговля товарами

повседневного спроса,

включая упакованные

пищевые продукты и напитки

111,24

15

JTI (Japan Tobacco

 International)

Москва

FMCG, производство

и торговля товарами

повседневного спроса,

включая упакованные

пищевые продукты и напитки

111,22

16

СИНЕМА ПАРК

и Формула Кино

Москва

Развлекательные сети

111,22

17

«Юнилевер Русь»

(Дав, Доместос,

«Чистая Линия»,

Рексона,

«Бархатные ручки»,

 Кнорр, «Золотой

Стандарт» и др).

Москва

FMCG, производство

и торговля товарами

повседневного спроса,

включая упакованные

пищевые продукты и напитки

110,58

18

КАН АВТО

Республика

Татарстан

Автодилеры, автозапчасти

110,38

19

Naumen

Свердловская

область

ИТ-компании

110,29

20

Альфа-Лизинг

Москва

Финансы, страхование,

аудит

110,01

 

Средние компании с численностью персонала от 251 до 1000 человек

В первой десятке в категории средних компаний почти полностью обновился состав, хотя лидер стабилен – «Иви»  третий год подряд возглавляет рейтинг, почти все остальные компании – новички в нем. 2 и 3 места с минимальный отрывом друг от друга делят digital-агентства «Agima»  и «RealWeb», от них не отстает, пожалуй, самая известная креативная команда страны – «Студия Артемия Лебедева», замыкает первую пятерку «ИЦ Региональные Системы» из Волгограда. Медиа-платформы «Звук» и «Okko» занимают 6 и 9 места соответственно. Школа управления «СКОЛКОВО» закрывает первую десятку работодателей в категории средних компаний. 

Место

Название компании

Регион

Отрасль

Итоговый балл

1

Иви

Москва

Медиа

120,59

2

AGIMA

Москва

Digital-агентства

118,17

3

Realweb

Санкт-Петербург

Digital-агентства

117,98

4

Студия

Артемия Лебедева

Москва

Маркетинг, реклама,

издательский бизнес

117,75

5

ИЦ РЕГИОНАЛЬНЫЕ

СИСТЕМЫ

Волгоградская

область

Информационная

безопасность

117,54

6

Звук

Москва

Медиа

114,80

7

ДАЛЕЕ

Москва

Digital-агентства

114,71

8

РЕХАУ

Москва

Производство

строительных материалов

114,59

9

Okko

Санкт-Петербург

Медиа

114,39

10

Школа управления

СКОЛКОВО

Московская

область

Наука и образование

113,63

11

Angara Security

Москва

Информационная

безопасность

113,43

12

Sports

Москва

Медиа

113,22

13

Фонд развития

территорий

Москва

Государственная служба

и организации

112,97

14

Флаувау

Москва

E-commerce

(электронная торговля)

112,88

15

Российское общество

"Знание"

Москва

Государственная служба

и организации

112,17

16

REDMOND

Санкт-Петербург

Электроника, приборостроение,

бытовая и медтехника,

компьютеры и оргтехника

111,71

17

Битрикс24

Калининградская

область

ИТ-компании

111,64

18

Polaris

Москва

Электроника, приборостроение,

бытовая и медтехника,

компьютеры и оргтехника

111,38

19

СберСтрахование

жизни

Москва

Финансы, страхование, аудит

111,33

20

ААА Моторс

Ростовская

область

Автодилеры, автозапчасти

111,27

 

Полный список финалистов Рейтинга работодателей России по итогам 2024 года в каждой категории – на сайте рейтинга.

Субрейтинги: HR-процессы, лояльные сотрудники, выбор соискателей 

В дополнение к основным категориям по размеру компаний Рейтинг работодателей hh.ru формирует субрейтинги — это инструмент, который позволяет соискателям оценивать и сравнивать компании по различным критериям. Компании же могут использовать субрейтинги для самодиагностики и выявления конкретных областей для улучшения.

Так, самыми популярными у соискателей стали «Альфа-Банк», «ВТБ», «Яндекс», «Газпромбанк» и «Самокат». Субрейтинг компаний с самыми высокоразвитыми HR‑процессам возглавили «Группа НЛМК», «СИБУР», «X5 Group», «AB InBev Efes» и «Северсталь». Самые лояльные сотрудники работают в «АН АстраДом Realty», «101 Интернет», «TOUCH», «СтандАрт» и «Tasty Coffee». Самую высокую оценку бывших сотрудников получили «АН Мореон Инвест», «4 Колеса», «AWG», «Leon» и «Loyalty Labs».

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