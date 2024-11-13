Платформа обратной связи пользуется популярностью у жителей Мурманской области

К Платформе обратной связи (ПОС) в Мурманской области подключено свыше 1031 ведомства и организаций – это органы власти и администрации муниципалитетов, учреждения здравоохранения, культуры, спорта, образования и социального обслуживания.

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, в октябре 2024 года на ПОС поступило 5628 сообщений/обращений от жителей нашего региона.

Топ-5 тем, которые волновали граждан Мурманской области в октябре, были образование – 1484 сообщения; медицина – 1241 сообщение; многоквартирные дома – 915 сообщений; электронная запись на приём к врачу – 444 сообщения и автомобильные дороги – 330 сообщений.

Дополнительную информацию о ПОС можно узнать по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/landing/

Фото: https://minzdrav.gov-murman.ru/news/news/534364/#&gid=1&pid=1