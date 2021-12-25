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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.21 18:00

Плати и празднуй: 58% опрошенных жителей СЗФО вынуждены сами платить за новогодние корпоративы на работе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга вместе с сайтом Зарплата.ру (входит в группу компаний HeadHunter) провели опрос и выяснили, за чьи деньги в этом году пройдут новогодние корпоративы в регионах СЗФО, и кто платит больше всего за праздники.

Исследование среди работающих жителей СЗФО показало, что до 58% опрошенных так или иначе вынуждены платить из своего кармана за проведение новогодних корпоративов у себя на работе. Из числа этих опрошенных у 36% респондентов праздники проходят частично за счёт компании, частично за счёт сотрудников, а вот 22% жителей СЗФО оплачивают весь праздник сами. В свою очередь корпоративы полностью за счёт компаний-работодателей проходят у 42% респондентов, живущих и работающих на Северо-Западе страны.

Интересно, что в сравнении с другими округами страны доля тех, кто вынужден полностью оплачивать свой новогодний корпоратив в СЗФО одна из самых маленьких: 22% в СЗФО против 28% в Приволжском ФО или 27% в Центральном Федеральном округе или Сибири. Больше всего любят делить оплату новогодних праздников на работе коллективы из Урала (35%).

Судя по данным опроса, больше всего в этом году повезло работниками маркетинга и рекламы: 56% респондентов признались, что им новогодний корпоратив полностью оплачивает компания, высока доля также среди ИТ-специалистов (52%). Чаще других делят расходы 50\50 на праздник представители производственной сферы, а также работники продаж. Больше и чаще других вынуждены полностью оплачивать свои новогодние корпоративы респонденты из сферы бухгалтерии (34%) и административный персонал (27%).

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