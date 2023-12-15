Платить пособие по безработице будут по-новому, но отказ от подходящей работы предусматривает санкции

Пособие по безработице с 2024 года будет индексироваться на уровень инфляции, однако его назначение станут контролировать более строго.

Как пишет «Российская газета», новые нормы вводятся законом «О занятости населения в РФ», который накануне подписал президент.

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Елены Мухтияровой, люди впервые получат проиндексированное на уровень инфляции пособие по безработице с 1 февраля нового года, максимальное пособие составит 13 тысяч 751 рубль.

«С начала 2024 года также вступает в силу норма, связанная с формированием прогноза рынка труда, чтобы понять, кто же всё-таки нужен в перспективе хотя бы ближайших пяти лет. Прогноз как раз направлен на уменьшение профессионально-квалификационного дисбаланса», - отметила Елена Мухтиярова.

В новом законе серьезное внимание уделено работе службы занятости с молодёжью. Во-первых, впервые появляется обязанность содействовать трудоустройству учащейся молодёжи в свободное от учёбы время. Во-вторых, служба занятости начинает работать с высшими учебными заведениями и средне-специальными, в том числе по определению контрольных цифр приёма. А вот это как раз устраняет квалификационный дисбаланс. Потому что высшие учебные заведения будут в первую очередь создавать места учебные, в которых нуждается экономика данного региона.

Появились изменения и в процедуре признания человека безработным и в механизме помощи в трудоустройстве. Теперь человек сможет быть признан безработным не только по месту жительства, но и по месту пребывания. Появляется возможность поиска работы в том месте, где гражданин фактически находится.

Обязательным становится для граждан, которые претендуют на признание безработными, и профилирование. Оно необходимо, чтобы адресно подбирать гражданину меру государственной поддержки, сервисы, подходящую работу с учётом его жизненных обстоятельств. Оно будет состоять из двух частей. Первая часть - это заполнение гражданином анкеты на портале «Работа в России». Вторая - это получение сведений из госинформационных систем, подтверждающих его стаж, его образование, жизненные обстоятельства.

Не позднее четвертого дня с момента подачи заявления гражданин приглашается лично в центр занятости, с ним согласовывают индивидуальный план, подбирают два варианта подходящей работы для первичного собеседования с работодателями. Если в течение шести дней собеседования будут неудачными, то центр занятости такого гражданина признает безработным. Отказ от подходящей работы уже предусматривает по закону санкции, связанные с прекращением выплаты пособий, и со снятием с учёта в качестве безработного.

Кроме того, законом предусмотрено обязательное повторное профилирование гражданина. Он будет проходить его каждые полтора месяца.