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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.23 11:00

Плавание для пожилых северян, благоустройство тротуаров и ремонт электросетей: ряд вопросов, поступивших в ходе «прямой линии» с губернатором, прокомментировали главы муниципалитетов

На минувшей неделе прошла «прямая линия» с губернатором Андреем Чибисом. Глава региона отметил, что все обращения, оставленные северянами в комментариях, взяты на контроль. Ряд вопросов обсудили в ходе оперативного совещания 27 марта.

Так, Максим Хохлов из Полярных Зорь спрашивал о благоустройстве тротуара на улице Ломоносова – будет ли он полностью приведён в порядок. Также поступил вопрос об организации сеансов плавания для жителей муниципалитета. «Частично я получил ответ на этот вопрос на «прямой линии» от Светланы Наумовой. Но хотелось бы также комментарий главы о статусе решения», – подчеркнул глава региона.

«Наш бассейн работает, всё что касается плавания пенсионеров – вопрос решается в положительную сторону, хотя финансирование немного меньше. Бесплатные сеансы будут организованы. По тротуару на улице Ломоносова: частично в связи с ремонтом дорожного покрытия мы будем благоустраивать тротуар в этом году. Правую часть улицы продолжим в 2024 году», – отметил заместитель главы города Полярные Зори Вячеслав Семичев.

Наталия Сухорукова в ходе «прямой линии» задала вопрос о ремонт электросетей в селе Колвица Кандалакшского района. «В конце 2021 года мы забрали сети села Колвица в муниципальную собственность. В этом году мы участвовали в конкурсе на получение субсидий на подготовку к ОЗП – получили более 7,2 млн рублей. На эти средства в летний период планируем заменить 53 опоры и порядка 4 км кабеля заменим на данных опорах. Документы на закупку направлены в комитет, в ближайший месяц пройдет конкурс и заключим контракт», – ответил Ярослав Шалагин, глава администрации Кандалакшского района.

Жительница ул. Невского, 71 в Мурманске пожаловалась на жёлтую воду. Губернатор просил министра госжилстройнадзора региона Алёну Кузнецова прокомментировать, какие действия предприняты для решения проблемы. «После замены индивидуального теплового пункта мы проводим промывки розливов. В этом доме она также запланирована 28 марта. То, что касается некачественной воды, останется на контроле. По опыту, после массовой промывки розливов такие жалобы по конкретным домам снимаются», – ответила Алёна Кузнецова.

«Прошу исполнителей выполнить задачу оперативно, а вы держите на контроле», – подчеркнул губернатор.

Глава региона также напомнил коллегам, что все вопросы, поступившие в ходе «прямой линии», необходимо отработать эффективно и быстро, отмечает Министерство информационной политики мурманской области.

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