Плавательный бассейн в Коле - нагонять отставание

Сегодня состоялось очередное мероприятие в рамках общественного мониторинга хода строительства плавательного бассейна в Коле. Объект возводится в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» и государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта».

Ход строительства проинспектировали заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, председатель комитета по делам семьи, молодёжи и спорту Мурманской областной Думы, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Лариса Круглова, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян и директор МОУ ДО ДЮСШ Кольского района Валерий Маган.

Площадь возводимого объекта 1781 кв. метр . Общая стоимость работ порядка 257 миллионов рублей. Из них 120 миллионов - это федеральные средства, 130,5 миллиона – деньги областного бюджета, ещё около 6,5 миллиона - средства района. Возведение спортивного объекта стало возможно благодаря поддержке со стороны секретаря генсовета «Единой России», зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Сдача объекта запланирована на конец декабря 2020 года. Однако сегодня идёт отставание от графика на полтора месяца. Причиной стала позиция Министерства спорта России о перенесении сроков строительства бассейна.

- С этого проекта были сняты федеральные деньги, - рассказала Лариса Круглова, - нам предлагали перенести строительство на следующий год, но ситуацию удалось переломить. Сегодня финансирование поступило, строительство бассейна идёт полным ходом, и мы надеемся, что отставание от графика удастся наверстать.

- На строительстве задействованы средства и федерального, и областного, и местного бюджетов, - добавил Сергей Дубовой. – Мы контролируем ход строительства, почти ежемесячно посещаем площадку. Конечно, нам бы хотелось, чтобы процесс шёл побыстрее. Надеемся, что к следующему нашему приезду все бетонные работы будут завершены и начнётся монтаж металлоконструкций.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству сети водоснабжения, водоотведения, ливнёвой канализации, идут работы по устройству тепловой сети и электросетей – на 85% часть своей работы выполнила компания «МОЭСК». Завершаются работы по возведению железобетонной части ниже нуля, подрядчик выходит к этапу монтажа металлоконструкций здания. Уже завезены первые 12 тонн металлоконструкций из 80-ти предусмотренных, оставшаяся поставка будет осуществлена в ближайшие две недели.

Как рассказал представитель подрядчика – руководитель проекта Игорь Филатов, чтобы сэкономить время, подрядная организация параллельно со строительством начала работы по благоустройству. Идёт подготовка к асфальтированию автоподъездов, тротуарной плиткой будут уложены дорожки, установлено уличное освещение. На будущий год уже планируется озеленение территории. Также администрация района готова изыскать средства и заключить с подрядчиком дополнительное соглашение на установку ограждения, чтобы бассейн и прилегающая территория имели законченный вид. Как подчеркнул глава районной администрации, это, в первую очередь, будет учреждение образования, поэтому главное – безопасность, комфорт и, конечно, эстетическая составляющая.

- Необходимо, чтобы территория заиграла, - отметил Александр Лихолат. – Мы обязательно выберем яркие цвета для здания. Мы планируем отдать этот вопрос на решение районной школе искусств, объявим конкурс в рамках празднования юбилея нашего города, победителю вручим приз от партии «Единая Россия». Сам комплекс будет социально ориентированным, им смогут пользоваться все слои населения. Конечно же, бассейн будут обязательно посещать все наши школьники, причём даже из отдалёнки. Проработаем программу, чтобы для них регулярно проводили занятия по плаванию. Прорабатывая бюджет района на будущий год и на последующий плановый период, мы заложили расходы на содержание бассейна, наш бюджет позволяет это сделать.