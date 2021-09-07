Плавдок «Свияга» с атомной подводной лодкой «К-3» прошёл десять из девятнадцати шлюзов Беломорско-Балтийского канала в ходе буксировки с Северного флота в Санкт-Петербург

Буксировку обеспечивают буксирные суда - буксировщик «Озерный 213», толкач «Речной 84», страхующий «Рейдовый 5». Команда плавдока «Свияга» выполняет все поставленные задачи в ходе прохождения Беломоро-Балтийского канала. Об этом доложено главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, которое состоялось в Адмиралтействе.

«Ранее плавдок «Свияга» с подводной лодкой «К-3» успешно осуществил первый этап буксировки и из Кольского залива в Беломорск. В настоящее время идёт второй этап буксировки с прохождением Беломорско-Балтийского канала. После прохождения канала док с подводной лодкой прибудет в Санкт-Петербург на «Северную верфь». Там подводная лодка будет выведена из плавдока для последующей буксировки в Кронштадт, где она станет музеем. О ходе буксировки поступают регулярные доклады в главное командование ВМФ», - сказал Адмирал Николай Евменов.

По маршруту следования команда теплохода «Озерный-213», обеспечивающего буксировку, направила своё приветствие в стихах в адрес команды плавдока «Свияга» и старшего на его борту. В приветствии выражены восхищение российскими подводниками и дань уважения подводной лодке «К-3», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.