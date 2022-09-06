Пленэры, выставки и мастер-классы: арт-резиденция «Терский берег» подводит итоги путешествия художников на юг Кольского полуострова

В Мурманской области завершилась работа арт-резиденции «Терский берег». В этом году в путешествие по югу Кольского полуострова в рамках проекта отправились 4 участника: художница Илона Голуда, фотограф Виктор Юльев, художник и дизайнер Иван Егоров, а также художница и перформатор Дарья Орлова.

Каждый из них заранее продумал проект, который смог бы осуществить во время поездки или по её завершению, получив недостающие знания и впечатления об удивительном Беломорье.

За время арт-резиденции художники вместе с организаторами побывали в Умбе, Кузреке, Оленице, Кашкаранцах, Кузомени и Варзуге. Терский берег покорил всех с первого взгляда, а местные жители сделали пребывание в резиденции душевным, полным положительных эмоций и увлекательных рассказов о жизни поморов.

Помимо погружения в культуру и быт поморов, важной частью работы художников стало проведение обучающих мероприятий для местных жителей в Умбе и Варзуге. В рамках пленэров на открытом воздухе, творческих встреч и тематических мастер-классов резиденты делились с северянами опытом и рассказывали о том, что вдохновляет их на создание творческих проектов.

Арт-резиденция уже второй год объединяет усилия и идеи местного сообщества и представителей творческой индустрии с целью сохранения и популяризации поморской культуры как основы для развития поселений, расположенных на Терском берегу. Впервые она прошла в августе 2021 года при поддержке гранта Министерства культуры Мурманской области. В этом году проект получил поддержку Фонда президентских грантов и Проектного офиса развития Арктики.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в минувшие выходные по итогам арт-резиденции в Мурманской областной научной библиотеке открылась выставка «Пленэр на Терском берегу», автором и куратором экспозиции выступила художница Илона Голуда. На выставке представлены творческие работы юных и взрослых участников пленэра, а также работы автора – серия краткосрочных этюдов, набросков и зарисовок быта поморов, пейзажи Терского берега. Выставка будет работать в учреждении до 15 октября. Проекты остальных участников арт-резиденции находятся в доработке и будут представлены северянам осенью этого года.

Фото: https://gov-murman.ru