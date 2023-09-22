Мурманская область. Арктика (16+)22.09.23 08:45
«Пленники красоты» в Мурманском областном художественном музее
22 сентября в 17.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея пройдёт торжественное открытие выставки из собрания Государственной Третьяковской галереи «Пленники красоты. Русская академическая и салонная живопись».
На выставке будет представлено 55 произведений 40 выдающихся мастеров, отличников Петербургской Академии художеств.
Многие из представленных произведений приобретены Павлом Михайловичем Третьяковым, основателем Третьяковской галереи, который стремился отразить процесс развития русского искусства во всем многообразии, не пропустив ни одного яркого и талантливого явления.
Выставка будет работать по 17 декабря.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267227%2Falbum-139605315_00%2Frev
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