«Пленники красоты» ждут мурманчан в Мурманском областной художественном музее

В Мурманском областной художественном музее прошло торжественное открытие выставки из собрания Государственной Третьяковской галереи «Пленники красоты. Русская академическая и салонная живопись».

Как пишет vk.com/murmanculture, в торжественной церемонии открытия приняли участие: исполняющий обязанности министра культура Тимур Давлетшин, директор музея, заслуженный работник культуры РФ Ольга Евтюкова и заместитель генерального директора по научной работе Государственной Третьяковской галереи Татьяна Карпова.

«Региональное правительство уделяет большое внимание развитию культуры в нашем регионе. Министерство культуры Мурманской области и региональные музеи ежегодно реализуют большое количество выставочных проектов из ведущих музеев страны. Сегодня на площадке художественного музея мы рады принимать Государственную Третьяковскую галерею - главную музейную институцию, хранящую шедевры отечественного изобразительного искусства. Третьяковка представляет жителям Заполярья проект «Пленники красоты», рассказывающий об очень значимом явлении в мировой живописи - русском академическом искусстве. Произведения на выставке поражают совершенством и мастерством. Часть из них были приобретены самим Павлом Третьяковым. Разнообразный калейдоскоп сюжетов и жанров раскрывает многогранность русской живописи.» - подчеркнул и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Экспозиция включает 55 произведений 40 выдающихся мастеров, отличников Петербургской Академии художеств. Впервые масштабная выставка «Пленники красоты» состоялась в Москве в 2004 году. Она вызвала интерес любителей искусства и искусствоведов, стала открытием целого забытого пласта художественного творчества, и в сокращенном составе была показана затем в ряде городов России.

Выставка будет работать по 17 декабря. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267315%2Fwall-139605315_24288