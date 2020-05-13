Плодотворное сотрудничество города-героя и воинских частей расширяется

Сегодня был подписан договор об установлении шефских связей между муниципальным образованием город Мурманск, администрацией города Мурманска и войсковой частью 31280. Подпись под соглашением поставили глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска Евгений Никора и командир войсковой части 31280 генерал-майор Дмитрий Краев.

– Сегодня мы продолжаем славную традицию взаимодействия воинских частей и города-героя Мурманска, – отметил Андрей Сысоев. – Многие военнослужащие заполярной столицы получают распределения в части, дислоцированные на территории области, это помогает оперативно решать возможные вопросы, которые возникают за время несения службы.

В настоящий момент администрация города Мурманска шефствует над шестью войсковыми частями, в их числе: Ордена Ушакова тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», 61-я Киркенесская Краснознаменная отдельная бригада морской пехоты Северного флота и другие. Отдельно стоит отметить взаимодействие с филиалом ФГКОУ «Нахимовское военно-морского училище Министерства обороны Российской Федерации» в г. Мурманске, областной центр стал первыми, кто подписал с ним договор о шефских связях.

– Все жители Мурманской области гордятся тем, что в регионе располагаются мощные военные соединения, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Для нас очень важно, чтобы традиции патриотического воспитания, передачи опыта, проведения совместных мероприятий продолжались и впредь.

Военнослужащие подшефных частей и сотрудники силовых принимают участие в общегородских мероприятиях, помогают в разработке и реализации программ обучения в специализированных профильных военно-патриотических классах.

Напомним, с 2017 году на территории муниципального образования город Мурманск работает межведомственная комиссия для решения вопросов социального обеспечения военнослужащих войсковых частей.