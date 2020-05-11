Мурманская область. Арктика (16+)11.05.20 07:45
Плохая погода – проезд в Териберку и Туманный закрыт
Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня, 11 мая, с 7 часов закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка до улучшения погодных условий (усиление ветра, метель, снег, отсутствие видимости).
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