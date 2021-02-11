Плохая связь и нехватка медиков: ОНФ обратил внимание властей Мурманской области на проблемы жителей Умбы

Активисты регионального отделения ОНФ в Мурманской области обратили внимание главы региона Андрея Чибиса на проблемы жителей городского поселения Умба Терского района, с которыми общественники столкнулись в ходе рейда в населенный пункт. Ещё в дороге они отметили отсутствие подвижной радиотелефонной и, как следствие, интернет-связи на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кандалакша-Умба общей протяжённостью более 100 км.

«Этот факт непосредственно связан с безопасностью дорожного движения. Случись беда, человек просто не сможет позвать на помощь. А все мы прекрасно знаем, что счёт в таких ситуациях зачастую идёт на минуты. Да и в принципе сейчас – такое время, когда нужно находиться на связи практически постоянно. Оставаться вне зоны доступа столь продолжительное время для многих – непозволительная роскошь», - выразил мнение член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Еще одна проблема – состояние здания ГОБУЗ «Терская ЦРБ» по адресу: пгт. Умба, ул. Беломорская, 23, которое давно нуждается в ремонте, и недостаток медицинского персонала. Дело в том, что в учреждении сформирована лишь одна бригада скорой. И если автомобиль везёт её в ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» для госпитализации пациента, то оказать первую медицинскую помощь в Умбе будет некому.

«Таким образом, для организации нормальной работы Терской ЦРБ, по нашему мнению, необходимо введение в штат дополнительной ставки фельдшера скорой помощи и приобретение ещё одного автомобиля. Надеемся, после обращения к губернатору профильные министерства возьмут поднятые нами вопросы на контроль и поставят соответствующие задачи перед муниципалитетом по устранению выявленных недостатков», - добавил Сахневич.