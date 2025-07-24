Плохое слово - не воробей, вылетит — придётся отвечать

В ЗАТО Александровск судебные приставы добились публичного опровержения оскорбительной информации, размещённой в популярной социальной сети и порочащей честь и достоинство гаджиевца.

Конфликт между двумя жителями г. Гаджиево привёл к тому, что один из них начал распространять порочащие слухи и оскорбления в социальной сети. Подобные высказывания негативно повлияли на деловую репутацию пострадавшего.

В итоге, оскорбленный мужчина обратился в суд с иском об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Суд вынес решение в его пользу, обязав обидчика в течении 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда опубликовать опровержение своих слов.

Однако оскорбительный пост в добровольном порядке опровергнут не был. За помощью, в восстановлении своих прав, пострадавший обратился в отделение судебных приставов по г. Снежногорску и г. Гаджиево ЗАТО Александровск и ЗАТО п. Видяево.

Судебный пристав предупредил должника о необходимости своевременно исполнить требования процессуального документа, иначе к нему будут применены штрафные санкции. Но мужчина не торопился извиниться за свои высказывания в социальной сети. Судебные приставы взыскали с должника исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Здраво оценив дальнейшие правовые перспективы уклонения от возложенных на него обязательств, мужчина поторопился исполнить решение суда разместив в социальной сети опровержение распространенных им сведений. Нарушенные права гаджиевца восстановлены, судебное решение исполнено.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.