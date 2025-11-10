Площадь Пять Углов обретёт новый облик благодаря масштабному проекту модернизации городского пространства

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова осмотрела ход работ в рамках благоустройства исторического центра столицы Заполярья. Работы на объектах ведутся в рамках мастер-плана Мурманской агломерации, на основании которого были разработаны комплексные планы развития опорных населенных пунктов Арктики, утвержденные распоряжением правительства Российской Федерации 27 октября 2025 года.

«По поручению Президента Российской Федерации были разработаны мастер-планы на опорные населенные пункты Мурманской области. И в ходе кропотливой разработки мастер-плана Мурманской агломерации было предложено приоритизировать человека, в первую очередь, как пешехода в контуре исторического центра города, что также соответствует мировым тенденциям проецирования современных городских общественных пространств. И здесь, по дополнительному поручению губернатора, в ходе осмотра строительно-монтажных работ на улице Ленинградской, было принято решение модернизировать и жилищно-коммунальную инфраструктуру. Это работы по линии ТЭЦ и МОЭСК. Сейчас мы находимся в той точке, где можно наблюдать видимые результаты переустройства проезжей части улицы в пешеходную. Важно отметить, что это первый якорный проект в городе Мурманск такого масштаба и такого уровня», – рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Так, на улице Ленинградской, которая будет переустроена в пешеходно-прогулочное общественное пространство, уже полностью завершены подготовительные и земляные работы, а также планировка территории. Осуществлён ремонт сетей водоснабжения и электричества. Отметим, что масштабная работа была проведена по модернизации изношенных тепловых сетей протяженностью 700 метров, к которым подключены 255 объектов городской инфраструктуры. Благодаря экстренному ремонту теплотрасса была заменена всего за 17 дней, исключив риск срыва запуска отопления в холодном регионе. Работы по реконструкции улицы Ленинградская ведутся в рамках графика и будут завершены в ранее обозначенные сроки – до 14 декабря.

«На данном этапе на объекте происходит заливка бетонного основания. Мы приступили к укладке плитки из гранитной и мраморной крошки. На сегодняшний день на объекте присутствует 90% всего материала. МАФы, которые планируются к установке, находятся в производстве. Также мы предусматриваем и наступление холодов. В отрицательную погоду будет осуществляться прогрев бетона с помощью греющего кабеля. И, соответственно, при мощении плитки, будут устроены тепляки, которые будут поддерживать плюсовую температуру и позволять укладывать плитку в любую погоду», – рассказал генеральный директор ООО «Новый день» Кирилл Федоляк.

Площадь Пять Углов обретёт новый облик благодаря масштабному проекту модернизации городского пространства. В историческом центре города Мурманска реализовывается уникальная технологичная скульптурная композиция в виде массива льдин, которая станет, при этом, удобной площадкой для проведения праздников.

«В контуре работы по историческому центру города площадь Пять Углов и улица Ленинградская работают в одном бесшовном пешеходном контуре. Площадь была спроектирована столичным бюро, которое специализируется на открытых общественных пространствах. Также концепция получила высокую оценку экспертов Национального центра «Россия». При своей визуальной простоте она сложно начинена инженерными коммуникациями. Концепция включает в себя и подогрев льдин по всему периметру площади для легкой эксплуатации, и подсветку, которая в Мурманске точно так же будет использоваться впервые – гобо-проекторы, которые будут установлены по периметру площади. Яркой особенностью хода работ на объекте является заливка архитектурного бетона. Это лицевой слой так называемых льдин, и сегодня мы приступили к их заливке», – рассказала министр.

На данный момент на площади Пять Углов полностью завершены земляные и демонтажные работы, осуществлена разбивка участка под возведение новых МАФ из бетона переменной высоты и установлены опоры освещения и поддержки контактной сети. Напомним, что в рамках реконструкции площади Пять Углов одним из направлений стало внедрение концепции «чистое небо». Суть её заключается в поэтапном переводе всех коммуникаций – электрических, телефонных и сетевых проводов, – под землю, путём прокладки подземных кабельных трасс. Этот метод позволит существенно повысить надежность электроснабжения и телекоммуникаций, обеспечить эстетичность городского ландшафта и обезопасить жизнь горожан.

«На сегодняшний день, как вы успели обратить внимание, ведутся работы по благоустройству площади Пять Углов. Мы уже начали укладку архитектурного бетона на площади, под его шлифовку. Архитектурный бетон отличается от обычного составом, в который входит белый цемент и пять видов фракций песка. Сложность данного бетона в том, что у него застывание всего 17 минут от производства до укладки, а на транспортировку дается еще 11 минут. То есть больших замесов не получается делать, поэтому малыми замесами, малыми площадями он укладывается. Для этого используется довольно большое количество людей, чтобы оперативно производить все работы. Чтобы производить заливку архитектурного бетона в Мурманск был впервые доставлен и смонтирован отдельный завод», – уточнил представитель подрядчика ООО «Торион» Евгений Шошин.

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области реализует комплексную программу преобразования исторической части города Мурманска, делая заполярную столицу ещё комфортнее и привлекательнее для жителей и гостей региона. Эти проекты входят в губернаторский план «На Севере – Жить!» и крайне важны для повышения качества жизни горожан. Они направлены на создание современной инфраструктуры, благоустройство территорий и предоставление новых возможностей для досуга.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556686/#&gid=1&pid=2