Площадь выявленных потенциальных земель для жилищного строительства в Мурманской области составила 158 гектаров

Управление Росреестра по Мурманской области продолжает информировать о работе постоянно действующего при ведомстве оперативного штаба, осуществляющего анализ эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства.

Напомним, в состав оперативного штаба входят представители УФНС, областных Министерства строительства, Министерства градостроительства, Министерства имущественных отношений, Центра технической инвентаризации и филиала Роскадастра.

На очередном заседании штаба была дополнительно выявлена свободная территория общей площадью 10,15 га с потенциалом использования под индивидуальное жилищное строительство в Кандалакше.

«По состоянию на 1 июля 2023 года общая площадь выявленных потенциальных земель для жилищного строительства в регионе составляет в общей сложности 158 гектаров в 10 муниципальных образованиях области. Общее количество выявленных земельных участков и территорий составляет 104, информация о них отображается на публичной кадастровой карте. Кроме этого, 29 участков общей площадью 18 га уже вовлечены в жилищное строительство», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

На сегодняшний день на публичной кадастровой карте в сервисе «Земля для стройки» отражены участки на территориях таких муниципалитетов как Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, Кандалакша, Умба, Заполярный, Кола и Кольский район (Зеленоборск, Молочный и Мурмаши). Из них 77 участков предназначены под индивидуальное жилищное строительство и 27 - под многоквартирные дома.

«Вовлечение неиспользуемых земель в оборот способствует развитию жилищного строительства и повышению инвестиционной привлекательности региона. На 1 июля в адрес Министерства строительства Мурманской области с сервиса «Земля для стройки» поступило 40 обращений. В адрес всех заявителей были направлены письма с разъяснениями о порядке предоставления земельных участков под жилищное строительство», - отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, найти земельный участок под жилищное строительство можно на публичной кадастровой карте: https://pkk.rosreestr.ru. Для этого необходимо выбрать тип объекта поиска «Земля для стройки», в строку поиска ввести символы 51:*, найти участок и подать обращение в уполномоченный орган власти.