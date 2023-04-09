Пловцу из Полярных Зорь Павлу Самусенко присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». Приказ о присвоении почётного спортивного звания заполярному спортсмену подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Напомним, Павел Самусенко имеет целый ряд значительных титулов: чемпион мира 2021 года, неоднократный чемпион страны и призёр Всероссийской Спартакиады 2022 среди сильнейших спортсменов. В марте пловец в составе сборной Мурманской области завоевал 6 медалей на чемпионате СЗФО в Калининграде. Всего на дорожках дворца спорта «Юность» наша команда завоевала 27 медалей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Павел Самусенко начал спортивный путь в детско-юношеской спортивной школе Полярных Зорь, где его тренировала Оксана Заднепровская. С 2018 года спортсмен тренируется у Екатерины Лебедик на базе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва. А самым первым тренером чемпиона стала мама, Светлана Самусенко, которая воспитывает подрастающую смену талантливых заполярных пловцов в полярнозоринской ДЮСШ.

В декабре минувшего года Павел Самусенко наряду с другими талантливыми спортсменами Кольского Заполярья был удостоен новой Специальной стипендией губернатора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru