Пловцы из 6 регионов приняли участие в заплыве на открытой воде

В минувшие выходные в парке отдыха и здоровья города Полярные Зори состоялся заплыв на открытой воде, посвящённый 30-летию Концерна «Росэнергоатом». Кольская АЭС, Первичная общественная профсоюзная организация станции и полярнозоринский комитет по спорту и молодёжной политике поддержали участников клуба «Марафонец» в организации водного праздника.

Победителями в заплыве на 400 метров стали Николай Логинов и Ирина Меленчук из г. Полярные Зори.

В состязании на 1 км среди женщин одержала победу Алина Антибетова из города Североморска: «Я 10 лет занималась профессиональным плаванием и уже 11-й год плаваю в холодной воде зимой. Моя тактика – начинать спокойно и размерено, ускоряясь к финишу. Спасибо организатором за отличное проведение, эмоции у меня от посещения Полярных Зорь только положительные».

Среди мужчин в преодолении дистанции 1 км победил Олег Нестеров, г. Полярные Зори.

Пловцы Евгений Захарченко (Полярные Зори), Яна Анфиногенова (Нижний Новгород) и Рафаил Якупов (Североморск) стали самыми быстрыми на дальности 2 км.

«Возрождение праздника водного спорта пришлось ещё на 17-й год, тогда в нём приняли участие всего 6 человек, а уже сегодня в соревнованиях участвуют почти 70 спортсменов с разных областей. Отличительная особенность этого года – новая дистанция (400 метров), которая вызвала у многих интерес и позволила неопытным участникам попробовать свои силы. Плюс этого расстояния – соревноваться могли даже дети 14-ти лет, – комментирует Евгений Захарченко, один из организаторов мероприятия, ведущий инженер цеха обеспечивающих систем Кольской АЭС.

Первый заплыв состоялся в 1988 году, ко Дню Военно-морского флота России на озере Имандра, спортсмены стартовали из Восточной губы, а финишировали в посёлке Зашеек. В 2017 году полярнозоринские активисты дали новую жизнь водным соревнованиям, в 2019-м эти состязания приобрели областной статус, а в 2021 стали всероссийскими – присоединились пловцы из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.