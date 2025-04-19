Пловец из Мурманска Павел Самусенко завоевал «серебро» и две «бронзы» на чемпионате России

С 13 по 18 апреля в Казани проходил чемпионат России по плаванию. По результатам заплывов воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманска Павел Самусенко выполнил критерий отбора на чемпионат мира в Сингапуре, завоевав три медали.

Дистанция 50 метров на спине со вторым результатом сезона в мире и личным рекордом 24,01 принесла нашему земляку серебряную медаль.

Две «бронзы» спортсмен завоевал на дистанции 100 метров на спине с результатом 52.40 (это четвертый результат сезона в мире) и на дистанции 50 метров вольным стилем с личным рекордом 21.96.

Тренируется Павел Самусенко под руководством Екатерины Лебедик.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/