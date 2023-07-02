Пловец из Полярных Зорь Павел Самусенко завоевал «золото» и две «бронзы» на Кубке России

Во Дворце спорта «Олимп» в Обнинске завершился 2-й этап Кубка России по плаванию. Павел Самусенко, представляющий Мурманскую область, завоевал на соревнованиях одну золотую и две бронзовых медали.

За выход в финал Кубка России боролись сильнейшие пловцы из 51 региона страны.

В первый день в наукограде спортсмен комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманска Павел Самусенко завоевал «золото» на дистанции 100 метров на спине. Второй соревновательный день принёс мастеру спорта две бронзовые медали: на дистанции 100 метров баттерфляй и на дистанции 50 метров на спине.

Уже завтра заполярный пловец будет представлять Мурманскую область на 3-ем этапе Кубка России в Иркутске, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru