Пловец Мурманской области завоевал 3 золотых и 1 бронзовую медали на первом этапе Кубка России по плаванию

В Калининграде завершился первый этап Кубка России по плаванию. На протяжении соревнований пловец из Полярных Зорь Павел Самусенко несколько раз поднимался на пьедестал почёта для награждения.

Спортсмен завоевал золотые медали на дистанции 50 метров вольным стилем, на дистанции 50 метров на спине и на дистанции 100 метров на спине. Стал бронзовым призёром на дистанции 100 метров вольным стилем.

По итогам соревнований Павел занял 2 место по сумме двух дистанций.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, Павел Самусенко имеет целый ряд значительных титулов. В числе последних наград – комплект медалей с международных соревнований «Кубок Владимира Сальникова» и победа в смешанной комбинированной эстафете 4×50 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Свой спортивный путь он начал в детско-юношеской спортивной школе Полярных Зорь, где его тренировала Оксана Заднепровская. С 2018 года спортсмен тренируется у Екатерины Лебедик на базе Комплексной спортивной школы олимпийского резерва. А самым первым тренером чемпиона стала мама, Светлана Самусенко, которая воспитывает подрастающую смену талантливых заполярных пловцов в полярнозоринской ДЮСШ.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/