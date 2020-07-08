Плюс два причала - в Реестре морских портов РФ изменены сведения о порте Мурманск

Корректировки связаны с включением двух причалов суммарной длиной почти 520 м в состав морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания флота, отстоя судов и перевалки генеральных грузов

В Реестре морских портов Российской Федерации внесены изменения в сведения о морском порте Мурманск. Как сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт», соответствующее распоряжение № ЗД-161-р подписано Росморречфлотом 22 мая 2020 года.

Кроме того, в реестре скорректированы сведения о пропускной способности морских терминалов в морском порту Мурманск, а также сведения о площадях крытых и открытых складов.

Ранее распоряжением Росморречфлота от 3 июня 2019 года № ЗД-212-р также были внесены изменения в Реестр морских портов Российской Федерации в части сведений по морскому порту Мурманск.

Соответствующим распоряжением перечень операторов морских терминалов в морском порту Мурманск был расширен путем включения новой организации, осуществляющей свою деятельность на терминале комплексного обслуживания флота, отстоя и перевалки грузов, который, в свою очередь, пополнил перечень причальных мощностей в морском порту Мурманск.

Мурманский филиал в морском порту Мурманск располагает 26 причалами, что составляет 23% от общего числа причалов в морском порту. Длина причальной стенки причалов Мурманского филиала в морском порту составляет более 4,4 км , что составляет 33,3% от общей длины причалов в морском порту.

На причалах Мурманского филиала по итогам 5 месяцев 2020 года перевалено почти 9,5 млн тонн грузов, что составляет 38,7% от общего объема перевалки в морском порту Мурманск.

Из числа причалов Мурманского филиала в морском порту 17 причалов переданы в установленном порядке в аренду операторам морских терминалов, семь причалов используется непосредственно Мурманским филиалом, а два причала предлагаются в аренду заинтересованным организациям.