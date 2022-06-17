ПМЭФ - 2022: Правительство Мурманской области и «ФосАгро» направят 15 млрд рублей на социально-экономическое развитие Апатитов и Кировска

Правительство Мурманской области и «ФосАгро» на Петербургском международном экономическом форуме заключили Соглашение о социально-экономическом партнёрстве на 2022-2024 годы. В церемонии подписания участвовали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

«Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 3 года предусматривает инвестиции в 15 миллиардов рублей из бюджетов Мурманской области и ФосАгро. Эти средства будут направлены в сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта, туризма, а также на развитие инфраструктуры в Кировске и Апатитах. Такое тесное взаимодействие с градообразующими предприятиями позволяет нам ускорять развитие ключевых отраслей для повышения качества жизни северян и повышать привлекательность региона для гостей. И за это продуктивное участие на территории присутствия региона я благодарю руководство ФосАгро», – сказал глава региона.

В свою очередь, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников подчеркнул, что соглашение позволит как продолжить инвестировать в традиционные проекты, так и дать старт новым инициативам по улучшению благосостояния жителей области.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить правительство Мурманской области за конструктивный диалог, совместную работу, направленную на укрепление социальной и экономической стабильности в регионе. А соглашение, которое мы с вами сегодня подписали, позволить нам не только продолжить наши традиционные совместные проекты, но и воплотить новое видение развития Кировска и Апатитов», – сказал Михаил Рыбников.

Он выразил уверенность в том, что совместные вложения улучшат качество жизни не только работников Кировского филиала АО «Апатит», но и всех северян.

В рамках соглашения, в частности, в сфере здравоохранения сделан акцент на совершенствовании инфраструктуры Апатитско-Кировской центральной городской больницы. «ФосАгро» намерена профинансировать мероприятия по развертыванию на её территории системы видеонаблюдения, закупку и установку специальной техники, кислородной станции и другого медицинского оборудования. Продолжится финансирование реабилитационного лечения жителей Кировска и Апатитов в корпоративном санатории «Тирвас».

В свою очередь, правительство региона предусмотрит в областном бюджете финансирование капитального ремонта здания лечебного корпуса АКЦГБ. Он коснется помещений на 4 - 7 этажах, цоколя, а также технического этажа и фасада.

Как и прежде, важным направлением совместной поддержки компании и правительства региона станут проекты в сфере культуры, спорта и образования. ФосАгро поможет в проведении ремонтов и оснащении кабинетов профессионального обучения в подшефных филиалах МАГУ в Кировске и Апатитах, ремонтах и оснащении школ Кировска и Апатитов, включенных в проект «ФосАгро-школа», помещений АНО «ДРОЗД-Хибины».

Региональное правительство возьмёт на себя обязательства по финансированию ремонтных работ в городском Дворце культуры Кировска, ремонтах и благоустройстве других объектов культуры.

В течение 2022-2024 годов стороны традиционно уделят пристальное внимание реализации крупных проектов в социальной сфере, а также развитию спортивно-туристического кластера в Апатитско-Кировском районе, его инженерной и транспортной инфраструктуры. Совместно с госкорпорацией «Туризм.РФ» планируется строительство аквапарка с гостиницей и паркингом неподалёку от северного склона горы Айкуайвенчорр и горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». Так же 6,5 млрд рублей планируется вложить в реконструкцию автомобильной дороги Апатиты-Кировск.

Важным направлением совместной работы станет совершенствование инфраструктуры аэропорта «Хибины». Запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы аэрогавани, реконструкция и ремонт помещений здания аэровокзала. Также областное правительство и ФосАгро приступят к созданию культурно-досугового центра в здании бывшего кинотеатра «Большевик».

Некоторые из совместных проектов уже стартовали, в частности, активно идут работы по капитальному ремонту лечебного корпуса АКЦГБ.

«ФосАгро» продолжит оказывать адресную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, реализовывать благотворительные проекты, финансировать организацию летнего отдыха детей работников Кировского филиала АО «Апатит» и ветеранов производства.

Важным новшеством Соглашения станут проекты реновации внешнего облика Кировска. Предусмотрены расходы на капитальные ремонты конструктивных элементов многоквартирных домов в историческом центре Кировска.

У «ФосАгро» и правительства Мурманской области уже наработан богатый опыт конструктивного сотрудничества. Благодаря реализации предыдущего Соглашения о социально-экономическом партнерстве, заключенного в 2020 году, удалось успешно реализовать целый ряд проектов.

Так, в 2021 году была завершена капитальная реконструкция Молодёжно-культурного центра «ДРОЗД», на северном склоне горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» смонтирована система искусственного оснежения, на вершине горы Айкуайвенчорр построен панорамный ресторанный комплекс «Плато». Продолжилась реализация и других проектов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инвестиционное участие «ФосАгро» в реализации Соглашения 2020-2022 превысило 2,65 млрд рублей. Общий объём затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных Соглашением, включая расходы бюджета Мурманской области, составил свыше 4 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/