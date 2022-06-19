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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.22 13:00

ПМЭФ – 2022: 7 чувств, которые можно ощутить, посещая Кольский полуостров

Новые туристические возможности и предложения для туристов и инвесторов представлены на стенде «Арктика – территория диалога» Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках презентации лучших туристических маршрутов регионов Арктической зоны РФ на Петербургском международном экономическом форуме.

В тематической сессии «Презентация лучших турмаршрутов регионов АЗ РФ» приняли участие представители Мурманской и Архангельской областей, Республик Саха (Якутия), Карелия и Коми.

«Путешественники едут в Арктику чтобы увидеть бескрайние снега, скрипучие морозы, полярную ночь и северное сияние. Однако, Арктика – это и лето с бесконечно солнечными ночами, старинными народными обрядами и изумительной арктической кухней. Туризм на арктических территориях уже стал настоящим трендом», – отметил модератор сессии Роман Герасимов.

«Арктика сегодня стала брендом, который хотят посетить все больше и больше людей. Путешествие на Кольский полуостров — это всегда приключение с большой буквы. Наша основная цель сохранить эксклюзивность нашего региона, не растеряв её в погоне за туристическими потоками», – отметил глава Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

В ходе выступления Александра Елисеева основной акцент был сделан на 7 чувствах, которые можно ощутить, посещая Кольский полуостров, седьмое из которых – это чувство от возвращения в Мурманскую область вновь.

«Мурманская область занимает особое место на туристической карте России. Турпоток с каждым годом набирает обороты, так в 2021 году количество туристов в Мурманскую область составило 486 тысяч человек, это рекордное число. Стоит отметить, что Мурманская область – лидер турпотока во всей Арктической зоне РФ. Каждый третий турист выбирает Кольский полуостров, чтобы прочувствовать весь спектр эмоций», – завершил выступление Александр Елисеев.

По итогам сессии состоялась презентация розыгрыша туров по регионам АЗ РФ, сертификат на крабовое сафари от Мурманской области выиграл Михаил Арбатский, сообщает региональный комитет по туризму.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457294864%2Fwall-4185250_154572

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