ПМЭФ – 2022: Андрей Чибис на полях форума представил инвестпотенциал Мурманской области

В рамках деловой программы ПМЭФ-2022 губернатор Андрей Чибис презентовал инвестиционный потенциал Мурманской области в ходе работы стенда «Арктика – территория диалога». Так, глава региона отметил ключевые направления в Стратегии развития АЗ РФ до 2035 года, рассказал об природных особенностях, преимуществах и созданной инфраструктуре для реализации инвестпроектов.

«Мурманская область полностью находится на территории Арктической зоны, и является, по сути, северными морскими воротами России с прямым доступом в Мировой океан и на трассы Севморпути без прохождения международных проливов. Кольское Заполярье играет определяющую роль в реализации национальных интересов России в Арктике, находясь в 200 километрах от границ с Норвегией и Финляндией, в полутора-двух часа полета от Санкт-Петербурга и Москвы. Наша область – это флагман развития Арктики», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Также он обозначил направления, которые сегодня делают региона инвестиционно-привлекательным. Среди них ключевыми Андрей Чибис назвал формирование новых и развитие действующих минерально-сырьевых центров, комплексное развитие морского порта Мурманск, создание и развитие центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, развитие энергетической инфраструктуры, рыбохозяйственного комплекса, конгрессно-выставочной и деловой инфраструктуры, туристско-рекреационных кластеров и модернизацию аэропортовых комплексов.

«В самый пандемийный год Мурманская область ни на день не остановила работ по привлечению и реализации инвестиций. Таким образом, Мурманская область за 2020 год заняла первое место по стране по темпам экономического роста, а за прошедшие три года рост составил 16%, в то время как общий по России достигал лишь 4,1 %. Приток инвестиций увеличился до 30%, а по России до 9,4%. Рост промышленности составил 17,3%. Сегодня Мурманская область увеличила собственные доходы в 1,8 раза и в 2021 году заняла 7 место в стране по уровню финансовой самообеспеченности», – отметил глава региона.

Сегодня Кольское Заполярье - это ресурсная «сокровищница» России. В недрах земли сосредоточены около 1000 минералов и более 75% элементов таблицы Менделеева. Так, доля в общероссийском производстве апатитового, нефелинового и лопаритового концентрата составляет 100%, 95% приходится на никель.

«Кроме того, Мурманская область обладает высоким ресурсным потенциалом. 50% всех запасов лития в нашей стране находится в Кольском Заполярье. У нас регионе реализуется проект по освоению месторождения платиноидов. В перспективе можно добывать родий, палладий, платину, медь, золото», – акцентировал внимание участников стенда губернатор Андрей Чибис.

Способствует освоению ресурсов и реализации инвестпотенциала тот факт, что в Мурманской области развита транспортная инфраструктура: три порта, из которых Мурманск – незамерзающий, 2 аэропорта, железная дорога протяженностью 870 км и автомобильные пути – 3617 километров.

«Мурманск входит в топ-5 крупнейших портов России по объемам перевалки грузов и является базой самого мощного в мире атомного ледокольного флота, который обеспечивает круглогодичную бесперебойную навигацию по Севморпути. Его развитие является одним из ключевых направлений реализации инвестиционного потенциала. Так, проект комплексного развития мурманского транспортного узла позволит увеличить перевалку грузов до 80 млн тонн в год к 2030 году. Мы ожидаем, что Мурманск станет пунктом в Евроазиатском контейнерном транзите. Отдельный интерес представляет строительство морского перегрузочного комплекса СПГ, центр строительства крупнотоннажных морских сооружений», – указал на инвестиционные перспективы глава Мурманской области Андрей Чибис.

Также губернатор отметил, что в регионе один из самых низких тарифов на электроэнергию, и одновременно с этим в Мурманской области создан резерв мощности для инвесторов, которые откроют производства на территории Кольского полуострова.

Дополнительно ожидается ввод в эксплуатацию Кольского ветропарка, который даст в энергосиситему области еще 200,97 МВт.

«Кроме того, мы являемся лидерами в стране по обеспеченности водными ресурсами. Благоприятные естественные условия для разведения пресноводных и морских видов рыб, моллюсков и иглокожих, имеющих большой спрос на рынке, делают наш регион особенно привлекательным. Что касается, судоремонта, то кроме военных, теперь оказывать техническую помощь будут и рыболовным гражданским судам благодаря строительству доков для шельфовой морской техники», – прокомментировал развитие отрасли губернатор.

Мурманская область обладает мощным научно-техническим потенциалом. Так, Кольский научный центр РАН является единственным в России федеральным исследовательским центром за Полярным кругом и ведет научные исследования и разработки, занимающие лидирующее положение в изучении Западной Арктики. В области имеются также два самых северных университета в России: Мурманский Арктический государственный университет (МАГУ) и Мурманский государственный технический университет (МГТУ), на базе которых действуют 18 мастерских по стандартам «World Skills Russia».

Регион также является лидером по заявкам среди участников программы «Гектар Арктики», каждый 10-й из которых выдается на развитие собственного бизнеса, чаще всего на проекты в сфере туризма.

«Мурманская область вошла в топ-3 регионов с самым большим приростом турпотока в 2021 году. Красота природы, охота за северным сиянием, местные деликатесы, круизы на Северный полюс на ледоколе, посещение горнолыжного курорта в Хибинах, активный отдых, морская и речная рыбалка – это самое малое, что может предложить туристам Мурманская область», – рассказал губернатор участникам стенда.

Также губернатор упомянул трансформацию бывшего судоремонтного завода в современный культурно-деловой центр «Новый Мурманск». Кроме того, туристический центр «Валла-Тунтури» создаст еще одну точку притяжения международного уровня. Чтобы принять всех желающих, в области началась реализация проекта нового терминала аэропорта «Мурманск».

«Сегодня уже вложено 108 млрд рублей, создано 3941 рабочее место. Мурманская область является абсолютным лидером по количеству резидентов арктической зоны. У нас действует особый льготный режим. Так, для малого и среднего предпринимательства мы снизили налоги в 6 раз. Данная мера позволит дать толчок развитию бизнеса», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

В заключение губернатор проинформировал участников стенда о мерах поддержки инвесторов и сопровождения проектов, а также о возможности онлайн проработать проект и получить обратную связь на портале «Наш Север».

В финале презентации состоялся розыгрыш тура в Мурманскую область. Сертификат на фотохоту за китами выиграла Анастасия Кутина из Москвы, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/