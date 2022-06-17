ПМЭФ – 2022: инвесторы Мурманской области смогут оформлять документы в Росреестре за 1 день

В рамках деловой программы Петербургского экономического форума – 2022 руководитель Росреестра Олег Скуфинский и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашение о взаимодействии. Оно направлено на сокращение до 1 рабочего дня сроков государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на объекты недвижимости, созданные или реконструированные в рамках реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Соглашение определяет порядок взаимодействия Росреестра и правительства Мурманской области по обмену информацией о реализуемых инвестиционных проектах, резидентах территории опережающего развития «Столица Арктики» и резидентах Арктической зоны Российской Федерации в Мурманской области, в том числе данными о земельных участках, предоставляемых для реализации инвестиционных проектов, с целью обеспечения максимально сокращенных сроков осуществления учетно-регистрационных действий.

«Уже сейчас около 90% электронных ипотечных сделок, а также более 40% электронных обращений по бытовой недвижимости Управление Росреестра по Мурманской области регистрирует в течение рабочего дня. Соглашение о взаимодействии будет способствовать большему сокращению сроков, повышению качества предоставления услуг Росреестра в регионе, развитию экономического потенциала столицы Арктики, реализации новых инвестиционных проектов. Наша задача способствовать повышению инвестиционной привлекательности области, в том числе путем сокращения сроков учетно-регистрационных действий и предоставления полных и точных данных для принятия решений инвесторам и органам власти», – заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что регион полностью входит в Арктическую зону РФ и является стратегически значимым.

«Благодаря этому соглашению резиденты ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ в течение 1 рабочего дня смогут зарегистрировать свои имущественные права в Росреестре. На данный момент у нас уже 160 проектов ТОР и АЗ РФ. И мы являемся лидерами по количеству резидентов АЗ РФ. Количество фактически вложенных средств составляет свыше 108 миллиардов рублей. Поэтому для нас крайне важно продолжать системную работу по взаимодействию с инвесторами, чтобы преимуществ вкладывать средства в Мурманскую область становилось больше, а процесс оформления занимал бы все меньше времени», – сказал он.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках соглашения Росреестр и правительство Мурманской области также договорились усилить работу по наполнению Единого государственного реестра недвижимости полными и точными сведениями. Ранее Росреестр принял комплексный план по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями и утвердил соответствующие «дорожные карты» со всеми субъектами Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/