ПМЭФ – 2022: Мурманская область в очередной раз улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ

Последние три года Мурманская область ежегодно демонстрирует улучшение позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. В этом году область вошла в группу регионов, занявших 16 место. Итоги рейтинга презентовали сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума.

Рейтинг состоит из 67 показателей, влияющих на деловой и инвестиционный климат, которые формируются на основе комплексной оценки региона: данные официальной статистики, опросы предпринимателей, оценка экспертов. Мурманская область отмечена в числе регионов – лидеров роста: 2020 год – 56 место; 2021 год – 20 место; 2022 год – 16 место.

Ежегодное улучшение позиций в рейтинге говорит о качественно выстроенной работе правительства региона, направленной на повышение инвестиционной привлекательности. ТОР «Столица Арктики», свободная экономическая зона АЗ РФ, меры поддержки малого и среднего предпринимательства вывели Мурманскую область в число регионов интенсивного развития.

Так, по данным рейтинга предприниматели Мурманской области отмечают сокращение времени подключения к электросетям, положительно оценивают эффективность процедур по вводу объектов в эксплуатацию, по постановке на кадастровый учет, получения в аренду земельных участков, эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, а также снижение административного давления на бизнес.

Меры государственной поддержки, каналы прямой связи инвестора с руководством региона и инвестиционный портал Мурманской области также удостоились положительных оценок.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики, рейтинг ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с деловыми объединениями. Целью Национального рейтинга является оценка работы региональных властей всех уровней, направленных на создание комфортных условий для ведения бизнеса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/