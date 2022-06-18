ПМЭФ – 2022: По итогам этих трёх лет Мурманская область перестала быть дотационным регионом – Андрей Чибис

На Петербургском международном экономическом форуме в рамках проекта «Клуб губернаторов» состоялась дискуссия «Регионы – локомотивы новых возможностей». Глава Мурманской области Андрей Чибис рассказал о вызовах и перспективах, и о том, как действует команда губернатора для обеспечения устойчивого развития региона.

Андрей Чибис отметил, что в прошедшие 3 года кроме коронавируса главным направлением работы было развитие экономики региона.

«Мы неустанно били в эту точку. Спасибо федеральному правительству за поддержку инициатив, хотя все так же занимались ковидом. В итоге у нас появилась территория опережающего развития «Столица Арктики», мы полностью вошли в Арктическую зону РФ – это зоны, для налоговых резидентов которых действуют различные преференции и льготы. Для малого и среднего бизнеса мы по всем направлениям в 6 раз снизили налоги, чтобы, несмотря на ковид, дать толчок к развитию – и это работает. Мы вручную сопровождали и проекты бизнеса, и инфраструктурные проекты. По итогам этих трех лет, итогам 2021 года, мы действительно перестали быть дотационным регионом», – подчеркнул Андрей Чибис.

В числе результатов проведенной работы Андрей Чибис отметил увеличение объёма инвестиций, промышленного производства и доходов населения региона.

«600 млрд инвестиций – рост на 30%. Рост промышленного производства на 17%. Экономики – 16%. Доходы людей без учёта инфляции выросли на 30%, с учетом инфляции – на 13%. Это и даёт устойчивость. Доходы региона выросли в 2 раза по итогам трех лет: мы получили возможность инвестировать эти деньги в то самое улучшение качества жизни. Во всех северных регионах есть такая тенденция – люди уезжают в более благоприятный климат. Превратить Арктику в территорию вахтовиков невозможно, наоборот, нужно замедлить отъезд, переломить тенденцию, это одна из важных задач. Благодаря, в том числе, нашим дополнительным доходам и инвестициям в качество жизни, мы в 2021 году достигли снижения оттока населения из региона на 8%. Это для нас маленькая победа», – пояснил Андрей Чибис.

Говоря о новых возможностях для развития, губернатор отметил, что Мурманск – один из базовых портов важнейшей транспортной артерии России – Северного морского пути: глубоководный, незамерзающий, с прямым выходом в открытое море.

«Для нас в Арктике все нынешние ограничения – это возможности. И проект, за который мы долгое время боролись, Мурманский транспортный узел, приобрел еще большую значимость для страны. В конце прошлого года мы начали строить здесь новый порт. И сегодня это нужно делать быстрее. Благодаря этому проекту и новой железной дороге, Мурманск превратится в мультимодальный транспортный логистический хаб, который обеспечит удобную доставку грузов на Восток и Запад», – подчеркнул Андрей Чибис.

Второй точкой роста глава Мурманской области назвал наличие обширной минерально-сырьевой базы на Кольском полуострове.

«Наш регион – настоящая кладовая. У нас есть ресурсы редкоземельных металлов, запасы лития. Но пока были внешние поставки, разрабатывать эти месторождения не торопились, хотя мы добились снижения платежа за недропользование и прочих льгот. Теперь необходимые соглашения подписаны, большой новый проект запущен, и мы готовы к нему, понимаем, что делать, куда двигаться», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам Андрея Чибиса, в Мурманской области также идёт активное строительство туристической инфраструктуры, чтобы регион стал удобнее для гостей и самих северян.

«Мы преодолели рекорд 2019 года по посещению региона туристами. Это 3,5 млрд рублей за последний год пришло в туризм. Важно, что поток туристов способствует созданию хороших условий для отдыха наших жителей. Мы строим инфраструктуру, и северяне могут отдыхать здесь, комфортно, интересно и разнообразно, в родном регионе. В том числе речь и о краткосрочных поездках, на выходные», – сказал глава Мурманской области.

«Мы реалисты и мы оцениваем все риски. Вместе с компаниями и бизнесом работаем. На ситуацию смотрим с позитивом, оптимистично. И это важно. Если ныть и опускать руки – точно никогда ничего не взлетит. А если мы понимаем, как и что технологически можно и нужно делать, и действуем – эти точки роста делают нас сильнее», – в завершение выразил уверенность Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/